Крымский мост закроют из-за ремонта 10 января Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Движение по Крымском мосту временно ограничат 10 января. Легковые автомобили и автобусы не смогут проехать с 04:00 в связи с ремонтно-восстановительными работами. Об этом сообщили в министерстве транспорта России.

- 10 января в 03:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 04:00 до 16:00 для проведения ремонтно-восстановительных работ, - сообщили в Минтрансе РФ.

В связи с ограничением движения водителям рекомендуют планировать поездки заранее и следить за поступающей информацией о работе Крымского моста. На месте перед подъездами к мосту будут дежурить сотрудники ДПС для распределения потоков машин по альтернативным маршрутам.

Напомним, 8 октября произошло обрушение части Крымского моста из-за подрыва грузовика. В результате теракта загорелись семь топливных цистерн ж/д состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Во время ЧП на мосту погибли четыре человека.

В начале декабря специалисты восстановили движение после ремонта поврежденной части. На участке заменили четыре пролета.