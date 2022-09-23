На Краснодар обрушились сильные дожди

Столбики термометров днем поднимутся до +17 Фото из архива КП

В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. По всему региону синоптики прогнозируют ухудшение погоды – сильные дожди с грозой и шквалистым ветром. А температура воздуха резко понижается на несколько градусов.

Осадки не обошли стороной и Краснодар. С утра 23 сентября в краевом центре идет дождь, местами перерастающий в ливень. А столбики термометров уже опустились до температуры, в два раза ниже той, которую фиксировали меньше недели назад.

- 23 сентября в Краснодаре будет облачно, временами дождь. Температура воздуха ночью составит +10…12 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметок +15…17 градусов, - сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В этот день в краевом центре будет неспокойным и ветер. Как обещают синоптики, местами порывы будут достигать 5-10 метров в секунду.

Несмотря на неутешительный прогноз, в Краснодаре уже готовятся к возможному удару непогоды. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на улицы уже выехала водооткачивающая техника. Уточняется, что машины дежурят в местах, которые периодически подтапливает.

Всего прийти на помощь жителям готовы 20 единиц спецтехники и аварийная бригада. Но заявок от краснодарцев на откачку воды пока не поступало.

- За ситуацией на улично-дорожной сети круглосуточно следят специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта, департамента транспорта и дорожного хозяйства совместно с ЕДДС, - добавили в мэрии Краснодара.

При возникновении ЧС жителей просят обращаться по телефону 214-33-36 или на Единый номер вызова экстренных оперативных служб - 112.

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