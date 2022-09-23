Он – легенда. Ушел из жизни известный кубанский журналист Владимир Рунов

Владимир Рунов до последнего преподавал и свой юбилей отметил в родном вузе. Фото: КГИК.

23 сентября 2022 года на 86-м году жизни не стало стало Героя труда Кубани, почетного гражданина Краснодара Владимира Рунова. Он был одной из легенд региональной журналистики: о жизни Владимира Викторовича впору писать романы.

Археолог с черкесскими корнями

Владимир Рунов родился в Ростове-на-Дону: его мамам Ева Ивановна происходила из черкесского рода Айдиновых, одних из основателей Армавира, и была единственной в Советском Союзе женщиной-специалист по ремонту паровозов. После школы Владимир Викторович поступил на исторический факультет Уральского госуниверситета: специализировался на археологии, студентом не раз был на раскопках у нас на Черном море и в Крыму.

Журналиста не стало на 86-м году жизни. Фото: КГИК.

Почти сразу после вуза Владимир Рунов уехал в Краснодар и устроился спортивным журналистом на краевое телевидение. Как он сам вспоминал, амбициозный молодой человек чувствовал себе в кадре как рыба, был смел и любопытен. Постепенно к спортивным репортажам добавились сюжеты об истории и искусстве: Владимир Викторович одним из первых брал интервью у тогда еще никому неизвестной Аллы Пугачевой, приезжавшей на гастроли в Краснодар от Московской филармонии.

Дважды выгоняли с работы

Как вспоминал сам Владимир Рунов, за годы его карьеры журналиста не раз увольняли. Впервые это случилось в 1975 году, через 13 лет после начала работы на краевом телевидении: новому начальству не пришлась по вкусу его принципиальность. Уже когда Владимир Викторович руководил краевым радио, накануне путча 21 августа 1991 года, он взял интервью у председателя крайисполкома Николая Кондратенко: тот призывал земляков не участвовать в политики и просто работать. В день захвата власти ГКЧП беседа вышла в эфир: ее расценили как и была расценена как попытка подбросить дров в топку.

Владимир Рунов написал 17 книг. Фото: соцсети.

Однако безработным Владимир Рунов был недолго: в 1993 году почти на десять лет он стал председателем гостелерадикомпании «Кубань». Ббыл одним из первых преподавателей журфака КубГУ, пресс-секретарем мэра Краснодара Валерия Самойленко, избирался в ЗСК. С 1999 года преподавал в Краснодарском институте культуры: более пяти лет возглавлял факультет телерадиовещания и театрального искусства, до последнего преподавал на кафедре кино, телевидения и звукорежиссуры. И, конечно, писал книги. Их у Владимира Рунова в Москве и Краснодаре вышло 17: «Беседы у догорающего камина», «Вход со двора», «Стрельба на поражение…», «Времена между «причиной» и «следствием», «Особняк на Соборной» и др.

...В мае нынешнего года Владимир Рунов отметил 85-летие. Церемония прощания с известным кубанским журналистом состоится 26 сентября, о ее времени и месте будет известно позже..

«КП»-Кубань» выражает искренние соболезнования семье и близким Владимира Викторовича.

БУДЬ В КУРСЕ

Владимир Рунов – заслуженный работник культуры РСФСР, заслуженный журналист Кубани и Адыгеи, заслуженный деятель науки Кубани, член Союза российских писателей, Герой труда Кубани, доктор филологических наук, профессор. Он награжден орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, другими медалями.