Стены из мрамора и шоу-рум с гробами. В Краснодаре заработало модное бюро, где предлагают похороны под ключ

В шоу-руме можно выбрать гробы на любой кошелек.

Современная сфера услуг не стоит на месте, каждый раз предлагая что-то новенькое. В Краснодаре похороны предлагают провести модно и в современных интерьерах. Дорогая отделка здания и помещений, мягкие кресла и необычные люстры – помещение похоронного бюро больше смахивает на холл пятизвездочного отеля.

тут же есть зал для прощания.

- Дизайнерское решение вызывает неподдельный интерес. Проект получился действительно удивительным и необыкновенным для сферы ритуальных услуг, - говорят владельцы похоронного бюро. – Прохожие останавливаются, фотографируются. Правда, немного удивляются, конечно, когда узнают, для чего оно предназначено.

Помещения созданы по дизайнерским проектам.

Тут же расположен шоу-рум с гробами, венками и остальными ритуальными принадлежностями. Если близкий человек кремирован, то можно выбрать урну даже под цвет глаз умершего.

Есть, где можно привести себя в порядок.

- Наша атмосфера как бы демонстрирует уважительное отношение владельцев бюро к своей профессии и к своим клиентам, - подчеркивают в бюро.

Стоимость похорон под ключ стартует от 17 до 161 тысяч рублей, аренда прощального зала обойдется заказчикам от 5 тысяч рублей в час.