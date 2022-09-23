Эксперты Роскачества дали советы по выбору достойного недорогого вина

Фото предоставлено пресс-службой винзавода Мильстрим

Специалисты Роскачества подготовили очередной перечень вин отечественных производителей по доступной цене, которые соответствуют всем необходимым нормам, имея при этом максимально приемлемое соотношение цены и качества. И дали несколько советов, как не разочароваться в покупке и не испортить себе вечер.

Эксперты отметили, что контрольные закупки производились не в винных бутиках или винотеках, а в супермаркетах отечественных сетей. Подобные магазины как правило получают от производителей дисконты за счет больших партий.

Директор департамента исследований винодельческой продукции Роскачества, руководитель проекта «Винный гид России» Олеся Буняева отметила, что качество отечественных вин за последние годы значительно выросло. Увеличился и ассортимент.

Фото предоставлено пресс-службой винзавода Мильстрим

При выборе вина в супермаркетах эксперты Роскачества советуют быть внимательными. Например, если бутылка пыльная, значит вино покупают редко. Возможно, у продукции есть изъяны.

Стоит обратить внимание на год выпуска и срок годности. В теории он неограничен, но условия могут не соблюдаться. В этом случае потребитель может нарваться на «уставшее» вино. Свои органолептические качества оно, скорее всего, потеряло.

Кроме того, вино до 500 рублей вряд ли выдерживается в бочке, поэтому делается специально, чтобы его выпили сразу, а не хранили.

Нужно также внимательно приглядеться к цвету белого вина. Как правило, оно похоже на пиво или растительное масло, то есть светло-желтое или соломенное. Возможен даже зеленоватый оттенок. Вино поставляется в прозрачной бутылке и может пострадать от солнечного света. В этом случае оно теряет свои качества.

Привлекательные центы за достойную продукцию, добавила эксперт Роскачества, также можно найти не только в супермаркетах, но и в фирменных магазинах напрямую от производителя. Одна из крупнейших из таких сетей – «Мильстрим».

Винзавод Мильстрим — один из старейших в Краснодарском крае. В этом году предприятию исполнилось 86 лет. За эти годы предприятие накопило огромный опыт, что отражается в коллекции наград, полученных на различных выставках.

Фото предоставлено пресс-службой винзавода Мильстрим

Всего в копилке компании два гран-при, более 50 золотых наград, 70 — серебряных и 30 — бронзовых, а также дипломы лауреатов и победителей российских и международных конкурсов, таких как «Декантер», «Винорус», IWC, «Евразия Спирит Дринкс» и других.

Винзавод ведет отсчет своей истории с 1936 года, когда на Таманском полуострове в поселке Сенном был основан совхоз «Таманский». После этого началась активная работа по высадке лозы.

В 1963 году совхоз стал носить имя «Мирный». Он прославился как один их высококлассных производителей, продукция которого отличается отменным качеством.

Фото предоставлено пресс-службой винзавода Мильстрим

Свое нынешнее имя винодельня получила в 2001 году. В 2014 году на заводе началась масштабная модернизация оборудования, позволившая увеличить объемы переработки винограда, а также сделать процесс производства автоматизированным. Модернизация завода практически завершилась в 2021 году.

Летом 2018 года «Мильстрим» стал первым предприятием винодельческой отрасли, внедрившим у себя систему автоматического по-марочного учета, что было отмечено службой «РосАлкоРегулирование». Винзавод также принимал у себя специалистов других предприятий в рамках конференции по обмену передовым опытом.

2018 года оказался знаковым для компании. Винзавод удостоился шести наград на международном конкурсе «Золотой грифон», который проходил в Ялте. Главный винодел Мильстрима Алексей Ладыгин также получил звание лучшего специалисты года в области виноделия.

«Золотой грифон» - один из престижнейших конкурсов России. В нем принимают участие не только виноделы и производители, но и ученые. Это своеобразная площадка для профессионального сообщества винодельческой отрасли.

Фото предоставлено пресс-службой винзавода Мильстрим

2021 год вошел в историю компании, не только как юбилейный год (Мильстрим отметил свое 85-летие), но и как год, в котором расширилась линейка с защищенным географическим указанием ЗГУ «Кубань. Таманский полуостров».

Кроме того, завод высоко оценили на конкурсе «Декантер», который проходил в Лондоне. Стоит отметить, что эксперты жюри продегустировали более 18 тысяч образцов из 56 стран мира.

В этом году «Мильстрим» принял участие в международных конкурсах «Винорус» и «ПродЭкспо», в которых получил ряд наград и премий экспертного сообщества.

Сейчас Мильстрим — это профессиональная команда и 1000 га собственных виноградников. Большую часть территории занимают классические сорта: Каберне Совиньон, Совиньон Блан, Мерло, Шардоне, Пино Нуар и Пино Блан и еще ряд других сортов. Специалисты винзавода также занимаются выращиванием саженцев автохтонных сортов винограда в собственном питомнике. Виноград собирается современным комбайнами, а также вручную, что позволяет сохранить целостность ягоды.

Специалисты винного дома постоянно работают над освоением новых технологий и совершенствованием уже используемых, отслеживают тренды рынка. Благодаря этому предприятия внесено в десятку передовых хозяйств Краснодарского края. «Мильстрим» на протяжении последних лет также входит в число лучших предприятий России.

Фото предоставлено пресс-службой винзавода Мильстрим

Уникальность винзавода — подземные тоннели, которые сейчас используются для выдержки. Это способствует получению высококачественной продукции с уникальными органолептическими характеристиками.

Кстати, в компании гордятся белым полусладким игристым вином «Краснодаръ», которое завоевало «золото» ХIII Международного профессионального дегустационного конкурса, проходившего под эгидой Всемирной организации виноградарства и виноделов.

Его отправили президенту России Владимиру Путину в качестве подарка на 60-летний юбилей. Позже из администрации главы государства пришло благодарственное письмо.

Компания также развивает и винный туризм. В Геленджике у Мильстрим есть собственный ресторан, а также небольшой отель, расположенный на самом берегу Черного моря.