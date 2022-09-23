В Краснодаре прошла акция в поддержку референдумов на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей

На Главной городской площади прошла акция в поддержку референдумов. Фото: krd.ru/Станислав Телеховец.

В Краснодаре прошла акция в поддержку референдумов на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Ее организатором выступила Общественная палата Краснодарского края. #СвоихНеБросаем состоялась на Главной городской площади.

Тысячи неравнодушных жителей Кубани приехали в центр Краснодара, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Референдум поддержали депутаты, руководители и представители администрации города, ветеранских и общественных организаций, политических партий. Также молодежь, лидеры общественного мнения и активисты.

Тысячи жителей Кубани поддержали акцию. Фото: krd.ru/Станислав Телеховец.

Депутат отметила, что сегодня люди Донбасса и Новороссии могут сами определить свое будущее. Причем они сделают это по всем международным законом.

Герой России, председатель комитета по военным вопросам общественной безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам казачеств ЗСК Евгений Шендрик уточнил, что братские народы проводят референдумы, чтобы быть вместе.

Участники поднимали флаг России. Фото: krd.ru/Станислав Телеховец.

Многие участников акции подняли в воздух российские триколоры, а творческие коллективы города исполнили патриотические песни.

Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые сейчас находятся на территории Краснодарского края могут проголосовать по вопросу вхождения в состав России с 23 по 27 сентября.