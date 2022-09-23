«Очень хочется домой, но теперь при российской власти». Как голосуют в Краснодаре жители Донецка, которые чудом спаслись во время обстрелов

За день на участке проголосовали несколько сотен человек и это лишь начальный этап референдума. Фото: Виталий ТИМКИВ

Настал исторический момент. В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях начался референдум. Жители освобожденных территорий смогут своими голосами показать, почему они не хотят согражданами тех, кто использует их в качестве живого щита. Уже в первый день референдума стало ясно - безразличных нет.

Стать участником исторического события стремятся даже те, кто вынужденно уехал, чтобы спасти свою семью. Во многих регионах России для них открылись участки для голосования.

Желающих проголосовать во время обеденного перерыва собралось очень много. Фото: Виталий ТИМКИВ

Первый день голосования в Краснодаре, где сейчас живет немало беженцев, начался активно. Участки открылись в 10 утра. Но никаких толп и очередей здесь не было, да их и не прогнозировали. Голосовать ведь можно четыре дня.

Но ажиотаж на участке начался в обед. У стола, где выдавали бюллетень, появилась очередь. Проголосовать хотели люди самых разных возрастов, причем многие приходили с детьми.

- Поучаствовать в референдуме мой сынишка не может - мал он, всего 3 года, - улыбается девушка с красным рюкзаком и ребенком на руках. - Но я хочу сфотографироваться с ним, чтобы потом, когда он подрастет, рассказать ему обо всем. А главное, чтобы он знал, как решалось его будущее!

Многие на референдум приходили с детьми. Фото: Виталий ТИМКИВ

Основная масса голосующих все-таки на тех территориях, где сейчас периодически стреляют. Из-за этого страха в 2015 году Екатерина Козюба переехала с ребенком и мужем в Краснодар. Девушка едва сдерживает слезы, когда вспоминает, что пришлось пережить.

- Страшно было очень, даже не столько за себя, сколько за ребенка, - говорит Екатерина, пытаясь не плакать. - Мы пришли на референдум всей семьей. Для нас это и надежда, и в то же время наш долг. Отдать голос - это минимальное, чем мы можем помочь своим землякам.

Поставить галочку на бюллетени у многих занимало секунды - раздумий точно не было. Фото: Виталий ТИМКИВ

Больше всего сейчас Екатерина переживает за родных, которые пока остаются в Донецке, а в Краснодар приезжают лишь погостить.

- Мы живем в Киевском районе. Это как раз прифронтовой район города Донецка. 14-15 год сидели вообще под обстрелами. Когда поняли, что дальше опасно оставаться, уехали в Россию. Когда там стало тише, мы вернулись, но оказалось, что ненадолго. Очередная бомбежка заставила нас вновь перебраться в Краснодар, - говорит мама Екатерины Людмила Козюба. - Конечно, хочется очень домой, но только при российской власти. Поэтому надеемся, что скоро у нас будет лучшая жизнь. Поэтому и пришли на референдум. Надеемся, что Бог нам поможет!

Екатерина надеется, что ее родные смогут жить в Донецке без страха. Фото: Виталий ТИМКИВ

Еще одна жительница Донецка Ирина решила прийти на референдум, чтобы поддержать земляков.

- Я жительница Донецка, но мои мама и отец родились на Кубани, родители супруга - в Орле. Для нас Россия не чужая страна. И, конечно, поддерживаю выбор моих земляков и моего народа, людей моего города и всей нашей Донецкой области. Много лет к этому стремились и надеюсь, что, наконец, все получится, - говорит Ирина, опуская бюллетень в урну.

Ирина пришла, чтобы поддержать своих земляков в Донецке. Фото: Виталий ТИМКИВ

Проголосовавших уже было так много, что очередной листок приходится складывать, чтобы он поместился в боксе.

Волнительным момент голосования стал и для Софии Караватой. Она приехала с детьми и внуками, как и большинство земляков, спасаясь от обстрелов.

- 20 апреля мы сюда приехали, бежали от обстрелов. Здесь нам помогли неравнодушные люди - земляки, которые приехали сюда чуть раньше. Поддержали нас со всех сторон - и финансово, и морально, - говорит София Алексеевна.

София Караватая очень переживала во время голосования - исторический момент! Фото: Виталий ТИМКИВ

Один из тех, кто помог семье, был Роман Маслевский. Он сам родом из Донбасса. Уехал в Краснодар он в 2014 году.

- За это время я смог встать на ноги, получил гражданство России, открыл свой небольшой бизнес. Конечно, я слежу за тем, что происходит на родине, душа болит. Вместе с единомышленниками создал общественную организацию «Добро и дело. У нас есть участники, которые берут на патронаж семьи. Мы взяли две семьи, в том числе Софью Алексеевну с дочкой, - говорит Роман Маслевский.

Бокс ломился от большого числа заполненных бюллетеней. Фото: Виталий ТИМКИВ

Сам он не голосует, поскольку уже является жителем России. Но не приехать и не поддержать своих земляков не смог.

- Волнуемся, потому что референдум - очень большое событие, - признается София Алексеевна. - Мы ждали его 8 лет и теперь надеемся, что, наконец, станем полноценными гражданами России. Да будет так!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

“Хочу жить в свободной стране без пресса и угроз”. Жительница Херсона голосовала на референдуме в Краснодаре, чтобы восстановить историческую несправедливость

Жительница Херсона откровенно рассказала, почему переехала в Краснодар (читайте далее)