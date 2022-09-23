“Хочу жить в свободной стране без пресса и угроз”. Жительница Херсона голосовала на референдуме в Краснодаре, чтобы восстановить историческую несправедливость

14 мая 2022 года она вместе со своей семьей вынужденно уехала из Херсона - устали от преследований. Фото: Виталий ТИМКИВ

23 сентября стартовал первый день референдума. Жители освобожденных территорий приходят на участки, чтобы выбрать свое будущее. Своих земляков поддерживают тысячи людей по всей России, которые в разные годы вынужденно покинули дом. В Краснодаре на участке, где проходил референдум жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей наблюдался небывалый ажиотаж. У столов выдачи бюллетеней выстраивались очереди. Оно и понятно - событие для многих людей историческое.

Пока в одной части города голосовали жители Донецка, в другой – бюллетени заполняли уроженцы Херсона. Одна из тех, кто видит будущее только с Россией, – 47-летняя Евгения Баева. Участок она покидала, не скрывая эмоций.

- Ура, ребята, я проголосовала! – улыбается женщина.

Евгения вместе с супругом воспитывает четверых детей. Самому старшему, Денису, – 22 года, также у них 14-летняя Соня, 12-летний Ратмир и трехлетняя кроха Кристина. Женщина находится в декретном отпуске. Но успевает и с детьми управиться, и помочь добрым делом. Она участвует в благотворительных сборах, постоянно держит связь с гуманитарным центром.

В таком ритме она живет уже 4 месяца. 14 мая 2022 года она вместе со своей семьей уехала из Херсона.

- Причина переезда проста - мы переживали за свою жизнь, за жизнь своих детей. К тому же был дополнительный пресс, не буду скрывать, были даже преследования. Я по рождению русская, из Куйбышева, носитель русского языка. И всегда открыто выражала свои мысли, свое отношение к России. И за это была поругана, - признается Евгения Баева. - Хорошо помню, когда мы с детьми подготовили поздравительный ролик к 9 мая. Но многие на тот момент осудили меня и мою семью за это. При прежней власти Дня Победы не было. Я не могу с этим смириться!

Именно поэтому Евгения приехала на референдум. Для нее это возможность восстановить историческую несправедливость.

- Это тот день, которого лично я ждала 30 лет! Помню, когда я в юности работала на заводе в Херсонской области, пришел человек и сказал: “Мы живем хорошо, но будем жить еще лучше”. И все поверили, до единого проголосовали «за». И, когда отсоединились, жизнь украинцев в течение года изменилась в корне, - вспоминает жительница Херсона. - И я тогда поняла, что моих родителей, друзей, знакомых, всех нас обманули. Но сейчас есть возможность все исправить.

По словам Евгении, юг Украины исконно был российским, на этой территории всегда говорили и говорят на русском языке.

- Референдум вселяет надежду – я мечтаю жить в свободной стране, где мне не будут закрывать рот. И, конечно, Краснодарский край - это прекрасный край, но хотелось бы вернуться домой, - добавляет Евгения Баева. - Поэтому я пришла голосовать, я чувствую свою роль в большом деле.

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