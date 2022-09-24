«Нити добра и помощи заслуживают бессонных ночей»: волонтеры передали экипировку бойцам подразделения, в котором служил внук жителя Краснодара

Передача гуманитарной помощи

История с дедушкой погибшего на Донбассе бойца, о которой уже сообщал сайт «КП» - Кубань», продолжилась. Напомним, случайным образом краснодарские волонтеры познакомились на Донбассе с ребятами из сибирского подразделения, в котором состоял внук Дмитрия Ивановича Панова. А позже через депутата гордумы Краснодара Екатерину Афонину и вице-мэра Лилиану Егорову к ним обратился и сам дедушка. Он просил найти бригаду его внука, который погиб на фронте. То есть мечтал познакомиться с теми, кто вместе с ним воевал.

И волонтеры устроили им онлайн-встречу с командиром бригады в госпитале.

- Теперь же нас вместе с Дмитрием Ивановичем состыковал командир с теми, кто воевал с внуком дедушки, - рассказывает заместитель руководителя благотворительно фонда «Добро и Дело» Игорь Еременко. – Мы собрали средства, подключились неравнодушные краснодарцы. И отвезли бойцам помощь. Причем подключилась уже не впервые и депутат Екатерина Афонина. Оставалось только понять - как передать закупленное.

- Я уже не удивляюсь, что в наших хороших делах - каждая мысль, каждый звонок - судьбоносный, - рассказывает Анна Артемьева, руководитель фонда. - Я как чувствовала, что надо сделать так: позвонила Михаилу Куркову, заместителю руководителя Ассоциации строителей России, они нам всегда помогают. Рассказала ситуацию. Он взялся помочь. И не просто передать груз бойцам и «добить» недостающую сумму, а ещё и закупил гуманитарки для беженцев из Харьковской области в Белгород несколько десятков тонн. Наш краснодарский бизнесмен Николай Павлов выдал машину для сопровождения из своей компании по прокату авто, все организовали, со всеми связались, договорились и отправили колонну. Сопровождать груз вызвался сотрудник Ассоциации Станислав Якутович. Парень отлично справился с задачей.

Гуманитарный груз был передан в пункты приёма беженцев Харьковской области. Там сейчас этим вопросом занимается бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко. Волонтеры договорились с ним сотрудничать и дальше.

Передав груз, Станислав отправился на границу, где встретился с бойцами. Помимо передачи помощи сделал ещё одно доброе дело: устроил совместный телемост с Анной Артемьевой, Михаилом Курковым, дедушкой погибшего парня Дмитрием Пановым и ребятами из его бригады.

Гуманитарку погрузили в большую машину

- Это был очень эмоциональный момент, - говорит Станислав. - Дмитрий Иванович не мог сдержать слез. Говорил о том, какие ребята молодцы и как он счастлив, что может пожелать им удачи и победы. После таких встреч хочется продолжать их организовывать, даже несмотря на то, что для этого надо не спать сутками и ехать далеко. Такие нити добра заслуживают этого. И участвуя в этом процессе ты испытываешь и гордость за наших ребят, и желание помогать и помогать…

Тем временем «Добро и Дело» продолжает сбор на следующую партию экипировки для бойцов. Один комплект выходит около 70 тысяч рублей, но благодаря помощи краснодарца Александра Дёмина, который со своей командой шьет чехлы безвозмездно для фонда, стоимость выходит 50 тысяч.