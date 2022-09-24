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- Вы за горло берете? Вы совсем? – недоумевает ученик. На глазах у парня – слезы. Напротив него стоит учитель.

- Тебя еще раз взять? – повторяет педагог и хватает мальчугана за горло. Это происходит на глазах у детей. Пока одни ребята снимают происходящее на телефон, другие защищают одноклассника.

Но не помогает. Спустя мгновения учитель подвешивает парня уже на рюкзаке – на лямках. И добавляет: «Не за горло». На этом запись обрывается.

По словам очевидцев, эта история случилась еще 20 сентября. Но стала достоянием соцсетей только в субботу. Эти кадры разлетелись по пабликам буквально за полчаса.

- Неважно, кто ты и сколько тебе лет. Это не дает тебе права применять физическую силу в учебном заведении, – так звучал самый популярный комментарий в соцсетях.

Некоторые пользователи даже встали на защиту учителя. Они заявили, что ученик не вызвал доверия.

Как удалось узнать «КП» – Кубань», заявлений в полицию по этому факту не поступало. Но от работы учителя отстранили.

- По информации департамента образования, организована внутренняя проверка всех обстоятельств инцидента. Учитель отстранен от ведения уроков в этом классе, – рассказали в пресс-службе мэрии города.