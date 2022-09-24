Самолет пролетел в опасной близости со смерчем в Сочи

Воздушное судно пролетело рядом со смерчем Фото: кадр из видео

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение по непогоде. Синоптики озвучили неутешительный прогноз – сильные дожди с грозами пока что не покинут город. А в Черном море и вовсе могут сформироваться смерчи.

В последние дни жители и гости курорта уже замечали воронки, которые зарождались над морем. Но один из смерчей, который удалось заснять, удивил многих.

Видео с места, где образовался смерч, распространили пользователи социальных сетей. На кадрах видно, как в небе вновь сгустились тучи, а над морем закрутилась объемная воронка. И в этот момент мимо возникшего вихря пролетает самолет. Воздушное судно оказалось в опасной близости со столбом.

Смерч впечатлила пассажиров рейса, следовавшего из Сочи. Некоторых людей природное явление заставило понервничать. Но многие решили заснять на видео момент, который случается не так часто.

- Вот это да, впервые вижу, чтобы самолет пролетал так близко со смерчем. Зрелище не для слабонервных пассажиров, - восхитился один из пользователей соцсетей, летевший тем рейсом.

К слову, смерч никак не повлиял на работу самолета. Воздушное судно продолжило полет. А воронка спустя немного времени растворилась. К счастью, смерч не вышел и на сушу – от природного явления никто не пострадал.

Несмотря на то что ситуация закончилась благополучно, жителям и гостям Сочи напоминают о прогнозе погоды. В городе обещают ливни с градом и шквалистым ветром, порывы которого местами могут достигать 20 метров в секунду.

- На реках возможны резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горах возрастает риск схода селей малого объема, - ранее сообщали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что городские службы работают в усиленном режиме. Жителей и гостей курорта просят соблюдать все меры безопасности, отказаться от купания в море и не проводить время у воды.

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