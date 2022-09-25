Военный комиссар Кубани рассказал, как проходит частичная мобилизация

Военный комиссар Краснодарского края Александр Кузнецов. Фото: «КП» - Кубань»

На Кубани проводится плановая мобилизация по приказу президента. В рамка этих мероприятий в зону СВО отправятся люди, пребывающие в запасе. Они должны состоять на воинском учете, иметь мобилизационные предписания и необходимые военно-учетные специальности. В первую очередь будут отправлять тех, кто отслужил в вооруженных силах РФ и имеет боевой опыт.

- Сейчас необходимы танкисты, артиллеристы, механики, водители. Военно-учетная специальность – это широкий спектр. Он востребован и в народном хозяйстве, и в промышленности, и, в первую очередь, в вооруженных силах, - сообщил военный комиссар Краснодарского края Александр Кузнецов.

Все люди, которых призовут по частичной мобилизации, будут иметь статус военнослужащих. Им предоставят льготы и зарплату. Причем человек сможет сам выбрать, куда будут поступать деньги, - на его банковские карты или членам семьи.

- Даны указания разъяснять и помогать гражданам, пребывающим в запасе. Все это снимает социальное напряжения и дает время, чтобы человек решил свои проблемы сам. Тем, кто этого не может сделать, военкомат окажет помощь. Не просто взяли, призвали, отправили и забыли, - уточнил Александр Кузнецов.

Военнослужащие по контракту пройдут подготовку, после этого военкомат решит, куда их отправить дальше. Также существует большая категория людей, которые получат отсрочку. Это необходимо, чтобы не упал уровень производств.

- С предприятий будут призывать не более 15-20% военнообязанных. Право на отсрочку имеют работники силовых структур. Это прокуратура, следствие, полиция, МЧС. В тылу также нужны специалисты оборонных предприятий, связи, IT-технологий. Эти категории не подлежат призыву, как и студенты, - рассказал Александр Кузнецов.

Также не будут призывать тех, кто только пришел с армии домой. Ребятам дают возможность определиться и найти свой жизненный путь. Кроме того, юноши, которые сейчас служат, будут уволены в установленные сроки. Их не отправят в зону СВО.

- Край имеет огромный потенциал и патриотическое настроение. У нас самые высокие показатели по добровольцам. Около 2 тысяч человек пришли сами, - сообщил военный комиссар Кубани.

Уточняется, что на данный момент будут призваны менее 1% запасников.

- Фашизм должен быть остановлен, и именно мы должны это сделать. Те, кто с оружием в руках, до победного конца доведет начатое дело. Я в этом не сомневаюсь, - подытожил Александр Кузнецов.

Мероприятия по частичной мобилизации проходят в плановом режиме и без срывов. В первый день мобилизации в военкомат прибыла 1 тысяча человек. Из них отправили на сборы 500 человек. Людям предоставили все социальные условия. В том числе горячее питание и медицинское обеспечение.