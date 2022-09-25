«Никто, кроме нас»: в Краснодаре проводили на сборы 50 мобилизованных бойцов

Краснодарцы отправились отдавать воинский долг. Фото: Виталий ТИМКИВ

Частичная мобилизация продолжается: у военкоматов Краснодара многолюдно. Мужчины уходят защищать Отчизну, их провожают семьи, коллеги и близкие. «КП»-Кубань» побывала в одном из военкоматов Краснодара.

Воинский билет кладут в нагрудный карман: поближе к сердцу. Фото: Виталий ТИМКИВ

«Езжай, все нормально все будет, мы тебя дождемся!», – говорит молодому мужчине мама, обнимает его и тот идет к военкомату.

– Приехали из Майкопа всей семьей проводить нашего сына Сергея. Сын живет в Краснодаре, работает в ТСЖ мастером коммунального хозяйства, – говорит Светлана. – Когда получил повестку, ни секунды не колебался: сказал, что раз нужен нашей стране, нашей России, то сделает все возможное для нее. Теперь будем ждать его и других наших мужчин домой с победой. Мы, русские женщины, сильные, мы все выдержим и справимся.

Среди других провожающих в толпе выделяется статная красавица Надежда. Ее гражданский муж Денис еще сразу после начала специальной военной операции планировал пойти добровольцем: тогда его именно из-за возраста развернули.

В военкоматах Краснодара людно даже в выходные. Фото: Виталий ТИМКИВ

– Мы познакомились на работе без малого семь лет назад: он – слесарь-наладчик, я – машинист башенного крана. Денис долго меня добивался, красиво ухаживал, а я сразу поняла, что он – мой человек, – объясняет Надежда. – Он рядовой, когда служил срочную, был поваром, а после 24 февраля отправился в военкомат, мол, возьмите меня, могу технику налаживать, могу еду готовить, но его развернули тогда. Когда на днях получил повестку, прыгал от радости: вот такого патриота воспитали мама с папой. Когда увидел, как я его собираю, сказал: «Кто, если не я, будет Родину защищать? Победа будет за нами! А будешь плакать, не разрешу себя проводить». Пришлось собрать волю в кулак.

«Еду, чтобы нацисты не пришли в мой дом»

Внутри и во дворе военкомата мужчины с сумками, рюкзаками и вещмешками ждут, когда из них сформируют две группы, которые отправятся в воинскую часть для обучения. Настроение боевое: то и дело кто-то шутит, раздаются взрывы смеха. Говорят о самом разном: у кого какая военно-учетная специальность, кто что с собой взял. Один из мобилизованных укладывает в защитный рюкзак внушительного вида аптечку.

Николай рад вновь послужить Родине. Фото: Виталий ТИМКИВ

– Все необходимое нам выдадут: от формы и термобелья до наколенников, поэтому единственное, что я взял с собой сверх положенного – средства личной гигиены, сменное белье и лекарства: перекись, парацетамол, витамины, много жаропонижающего, – объясняет Николай, который весной был в зоне СВО по контракту, а сейчас получил повестку. – Если не мне, так другим парням пригодятся. Еду с радостью и еду побеждать, ведь сейчас решается судьба нашей страны.

Ребята помашут родным из окна автобуса. Фото: Виталий ТИМКИВ

Рядом с Николаем стоит его новый знакомый Антон – водитель штабелеформирующей машины на одном из фармацевтических складов Краснодара, в армии тоже был водителем. Он получил повестку позавчера.

– Служил я в Киргизии, десять лет назад переехал в Краснодар: у меня семья, двое детей – ради них и еду, – отмечает Антон. – Ради своих детей и еду. Почему мои дети должны потом страдать, если сюда, в мой дом, на мою Родину, придут укронацисты? Чтобы они убивали детей, насиловать наших жен и матерей?

Андрея дома ждет невеста. Фото: Виталий ТИМКИВ

Андрея через час вместе с другими мобилизованными автобус повезет в «учебку».

– Вне России я себя не мыслю: патриотизм «прописан» у меня в каждой клеточке родителями, школой, армией. Я люблю эту страну и буду жить в ней, а сейчас она требует защиты, – добавляет Андрей. – Я четыре года как отслужил в артиллерии, невесту встретил уже после армии. Обещал ей вернуться скоро с победой и сразу пойти в ЗАГС.

БУДЬ В КУРСЕ

Около 50 мобилизованных краснодарцев отправились из военного комиссариата сегодня, 25 сентября, в одну из воинских частей, где из них в соответствии с военно-учетными специальностями сформируют подразделения.