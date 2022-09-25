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Общество25 сентября 2022 13:05

Музею новый облик, студентам – «отлично». Под Туапсе открыли обновленный музей по проекту студентов Краснодарского института культуры

Краснодарские студенты разработали проект реконструкции музея в селе Шаумян под Туапсе
Анастасия КУРОПАТЧЕНКО
Обновленный музей уже принимает посетителей. Фото предоставлено КГИК.

Обновленный музей уже принимает посетителей. Фото предоставлено КГИК.

На днях в селе Шаумян Туапсинского открылся обновленный музей: проект его реконструкции разработали две студентки Краснодарского госинститута культуры, для которых он стал дипломной работой: обе девушки получили «отлично» за диплом от педагогов и музейщиков.

Витрины как в музее Фелицына

Музей села Шаумян был создан в 1953 году по инициативе местного школьного учителя истории, фронтовика Андрея Хайхяна. Первый экспонаты ему приносили сами школьники, лазившие по окопам и блиндажам: в Великую Отечественную под Туапсе шли ожесточенные бои.

– Сотрудничество Краснодарского госинститута культуры и музея села Шаумян началось, можно сказать, случайно: год назад управление культуры Туапсинского района предложило нам поработать с ними над созданием модельных библиотек по нацпроекту «Культура», – вспоминает заведующая кафедрой дизайна КГИК Ольга Прудовская. – Мы поехали в Туапсе и попутно заглянули в музей, познакомились с его директором Еленой Мирджановой.

Студентки КГИК придумали для музейных залов новый дизайн. Фото предоставлено КГИК.

Студентки КГИК придумали для музейных залов новый дизайн. Фото предоставлено КГИК.

Тогда музей Шаумяна, который располагался в деревенской хате: пара комнат-залов да кабинет директора, только получил деньги на ремонт – в здании перестилали плитку на полу и готовили стены под покраску. Ольга Прудковская как раз искала темы для своих студентов-дипломников и предложила директору музея сделать проект его реконструкции.

– Моя студентка Диана Плясова в ноябре поехала в музей, сделала замеры и в январе отправила директору музея первые эскизы, – добавляет педагог. – До июня Диана работала над проектом-дипломом вместе с Ириной Вишняковой, студенткой доцента кафедры социально-культурной деятельности Анны Дмитриевой. И вот недавно музей открылся: по проекту наших выпускниц в нем появились витрины как в музее имени Фелицына и оформлена мемориальная стена.

Свой музейный бренд

В музее села Шамуян – всего три выставки-отдела: отделы археологии, этнографии и боевой славы. Археологические находки, предметы быта конца XIX-начала XX века, оружие времен Гражданской и Великой Отечественной войн, личные вещи бойцов, письма, воспоминания ветеранов – все это можно увидеть в его обновленных залах в новых витринах и стеллажах.

Дизайнеры обновили стену памяти. Фото предоставлено КГИК.

Дизайнеры обновили стену памяти. Фото предоставлено КГИК.

– Проект обновления музея рассчитан на несколько этапов и эта работа будет продолжена его сотрудниками, – добавляет Ольга Прудковская. – Для музея планируется приобрести большой мультимедийный экран-тачпад и другое оборудование. А на следующий год наши студенты-дипломники выполнят для музея проект Книги памяти.

Если Диана придумала для музейных залов дизайн, то Ирина сделали для него еще и фирменный стиль. Кстати, этим летом обе они окончили КГИК, защитив свои дипломы на «отлично». А музей села Шаумян ждет ребрендинг по брендбуку, разработанному выпускницей КГИК.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ