Музею новый облик, студентам – «отлично». Под Туапсе открыли обновленный музей по проекту студентов Краснодарского института культуры

Обновленный музей уже принимает посетителей. Фото предоставлено КГИК.

На днях в селе Шаумян Туапсинского открылся обновленный музей: проект его реконструкции разработали две студентки Краснодарского госинститута культуры, для которых он стал дипломной работой: обе девушки получили «отлично» за диплом от педагогов и музейщиков.

Витрины как в музее Фелицына

Музей села Шаумян был создан в 1953 году по инициативе местного школьного учителя истории, фронтовика Андрея Хайхяна. Первый экспонаты ему приносили сами школьники, лазившие по окопам и блиндажам: в Великую Отечественную под Туапсе шли ожесточенные бои.

– Сотрудничество Краснодарского госинститута культуры и музея села Шаумян началось, можно сказать, случайно: год назад управление культуры Туапсинского района предложило нам поработать с ними над созданием модельных библиотек по нацпроекту «Культура», – вспоминает заведующая кафедрой дизайна КГИК Ольга Прудовская. – Мы поехали в Туапсе и попутно заглянули в музей, познакомились с его директором Еленой Мирджановой.

Студентки КГИК придумали для музейных залов новый дизайн. Фото предоставлено КГИК.

Тогда музей Шаумяна, который располагался в деревенской хате: пара комнат-залов да кабинет директора, только получил деньги на ремонт – в здании перестилали плитку на полу и готовили стены под покраску. Ольга Прудковская как раз искала темы для своих студентов-дипломников и предложила директору музея сделать проект его реконструкции.

– Моя студентка Диана Плясова в ноябре поехала в музей, сделала замеры и в январе отправила директору музея первые эскизы, – добавляет педагог. – До июня Диана работала над проектом-дипломом вместе с Ириной Вишняковой, студенткой доцента кафедры социально-культурной деятельности Анны Дмитриевой. И вот недавно музей открылся: по проекту наших выпускниц в нем появились витрины как в музее имени Фелицына и оформлена мемориальная стена.

Свой музейный бренд

В музее села Шамуян – всего три выставки-отдела: отделы археологии, этнографии и боевой славы. Археологические находки, предметы быта конца XIX-начала XX века, оружие времен Гражданской и Великой Отечественной войн, личные вещи бойцов, письма, воспоминания ветеранов – все это можно увидеть в его обновленных залах в новых витринах и стеллажах.

Дизайнеры обновили стену памяти. Фото предоставлено КГИК.

– Проект обновления музея рассчитан на несколько этапов и эта работа будет продолжена его сотрудниками, – добавляет Ольга Прудковская. – Для музея планируется приобрести большой мультимедийный экран-тачпад и другое оборудование. А на следующий год наши студенты-дипломники выполнят для музея проект Книги памяти.

Если Диана придумала для музейных залов дизайн, то Ирина сделали для него еще и фирменный стиль. Кстати, этим летом обе они окончили КГИК, защитив свои дипломы на «отлично». А музей села Шаумян ждет ребрендинг по брендбуку, разработанному выпускницей КГИК.