Тепло еще вернется на Кубань. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителям и гостям Кубани можно на время спрятать осенние вещи. Антициклон несет в Краснодарский край потепление. Уже 26 сентября количество дождей и гроз снизится, а столбики термометров уверенно поползут вверх, вернув летний зной.

- Центр антициклона расположен над западной частью Черного моря, - рассказали в Краснодарском центре по гидрометеорологии. – Днем будет тепло, а ночные температуры пока останутся в тех же пределах.

В Краснодаре 26 сентября будет до +25 градусов, примерно такая же картина прогнозируется в других районах края. Максимальные показатели ожидаются в районе Анапа-Магри. Там воздух прогреется до +27 градусов. Но ночью и утром в предгорьях уже чувствуется дыхание осени, столбики с трудом доползут до +8 градусов.

- Ветер южной четверти 4-9 м/с, местами порывы 12-14 м/с. При этом до конца суток сохраняется вероятность грозы, града и шквалистого ветра, - отмечают синоптики.

В середине рабочей недели погода станет более устойчивой. 28 и 29 сентября зонтики не понадобятся, а ночные и дневные температуры заставят вспомнить лето.

- Ночью будет +10…+15 градусов, днем +22…+27, - говорят в региональном гидромете. – В Туапсинском районе будет теплее всего, +28 градусов.

В среду подует ветер до 12-14 м/с, на участке Анапа-Геленджик до 18 м/с. Но он будет южный и теплый.