Алла Пугачева сразила наповал фигурой в лосинах

Алла Пугачева удивительна стройная и помолодевшая. Фото: соцсети

73-летняя Алла Пугачева после возвращения в Россию наверстывает упущенное и ходит на вечерники. Для веселых посиделок в кругу близких друзей Примадонна выбрала эффектный наряд, подчеркнувший ее стройность. К обтягивающим лосинам она подобрала длинную рубашку и подпоясала талию. В таком виде она пришла в гости к 62-летнему Игорю Николаеву, который презентовал новый песенный сборник. Он-то и опубликовал фотографии всей компании.

- В теплой домашней обстановке, в узком кругу близких друзей, коллег, музыкантов... Это было незабываемо и очень трогательно! - подписал фотографии певец.

Компания не скучала. Фото: соцсети

На вечеринке также присутствовал Игорь Крутой. Вся компания, по всей видимости, здорово повеселилась. А Алла Борисовна выглядела очень жизнерадостной, отдохнувшей и помолодевшей, пишет kp.ru.

Алла Пугачева все чаще выбирает черный цвет для своих нарядов. Недавно она появилась в театре с дочерью Кристиной Орбакайте и Иваном Ургантом в брючном костюме и очках в темной оправе. Примадонна была в отличном настроении и улыбалась.

Сейчас Пугачева живет вместе с детьми Гарри и Лизой. Звездные наследники ходят в престижную гимназию в Подмосковье.