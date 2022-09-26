Фото: пресс-служба аэропорта Краснодара

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов, в том числе Краснодара, Анапы и Геленджика, продлен до 4 октября.

- Аэропорты закрыты на полеты до 4 октября 2022 года 03:45 по московскому времени, - сообщили в Росавиации.

Временно ограничены полеты в аэропорты не только юга России. Закрытыми остаются воздушные гавани Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам. Напомним, что аэропорт Сочи продолжает работать как временный хаб, открыты новые направления. Также функционируют гавани Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.

Персонал аэропортов переведен в режим простоя. Сотрудникам частично срезали заработную плату, но оставили все социальные выплаты.