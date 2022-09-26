Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 сентября 2022 7:06

Два спортсмена-экстремала погибли во время забега из Архыза в Красную Поляну

33-летняя Виктория Безуглова из Ленинградской области и 18-летний Алексей Васильев из Свердловской замерзли в горах
Ева МУР
Спортсмены замерзли насмерть

Спортсмены замерзли насмерть

Два спортсмена-экстремала погибли во время забега из Архыза в Красную Поляну. Это 33-летняя Виктория Безуглова из Ленинградской и 18-летний Алексей Васильев из Свердловской области.

Экстремальный забег Alpindustria Arkhyz Race остановили, когда большинство участников едва успели преодолеть треть запланированной дистанции в 130 км между селом Архыз в Карачаево-Черкесии и горным курортом Красная Поляна.

- Снег валил, что в это время было непривычно. И очень холодно, - рассказывают участники забега.

Соревнования остановили, когда пошел сильный снег. Фото: https://vk.com/arkhyzrace

Соревнования остановили, когда пошел сильный снег. Фото: https://vk.com/arkhyzrace

Организаторы прекратили соревнования, когда на высокогорье пошел сильный снегопад, а температура воздуха опустилась ниже нуля по Цельсию. Около 70 спортсменов вернулись к началу дистанции. Но Вика и Алексей - нет. Как потом выяснилось, они замерзли насмерть.

Следователи начали проверку.

СочиПроисшествия: ЧП