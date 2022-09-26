Спортсмены замерзли насмерть

Два спортсмена-экстремала погибли во время забега из Архыза в Красную Поляну. Это 33-летняя Виктория Безуглова из Ленинградской и 18-летний Алексей Васильев из Свердловской области.

Экстремальный забег Alpindustria Arkhyz Race остановили, когда большинство участников едва успели преодолеть треть запланированной дистанции в 130 км между селом Архыз в Карачаево-Черкесии и горным курортом Красная Поляна.

- Снег валил, что в это время было непривычно. И очень холодно, - рассказывают участники забега.

Соревнования остановили, когда пошел сильный снег. Фото: https://vk.com/arkhyzrace

Организаторы прекратили соревнования, когда на высокогорье пошел сильный снегопад, а температура воздуха опустилась ниже нуля по Цельсию. Около 70 спортсменов вернулись к началу дистанции. Но Вика и Алексей - нет. Как потом выяснилось, они замерзли насмерть.

Следователи начали проверку.