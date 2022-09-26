У должника арестовали элитный автомобиль в Краснодаре, стоимостью в несколько миллионов рублей

Машину арестовали на одной из улиц Краснодара Фото: пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю

Приставы арестовали элитный автомобиль в Краснодаре, стоимостью в 2,5 млн рублей, за долг в миллион. Водителя остановили на одной из улиц города, а машину забрали эвакуатором. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Так, у одного из жителей краевого центра числилась задолженность - 963 тысячи рублей. При этом погашать ее мужчина не спешил. При проверке выяснилось, что у должника есть машина. А ее стоимость превышает сумму долга почти в три раза. Иномарка Genesis G70 2018 года на автомобильном рынке оценивается в 2,5 миллиона рублей.

Тогда приставы начали поиски мужчины. Машина, которой он владел, с легкостью могла покрыть миллионную задолженность. Найти его удалось не сразу. По адресам, которые были известны судебным приставам, автомобиля и его владельца не оказалось.

Спустя время безуспешных поисков должника все же удалось разыскать. Мужчину на том самом автомобиле остановили на одной из улиц Краснодара. Здесь же он и лишился элитной иномарки – приставы арестовали машину.

- Автотранспортное средство изъято при помощи эвакуатора и передано на ответственное хранение взыскателю, - уточнили в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

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