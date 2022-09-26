На Кубань возвращается лето Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Краснодарском крае, что капризная девица. Никогда точно не знаешь, стоит ли уже доставать зимний гардероб или холод недолог.

И вот научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дает надежду на скорое возвращение лета.

- С 26 сентября температура воздуха в Краснодарском крае будет повышаться на градус каждый день, - спрогнозировал он.

28 и 29 сентября воздух в курортном крае и вовсе прогреется до +30 градусов.

Надо сказать, что в прямой зависимости от погоды находится и температура Черного моря. Роман Вильфанд обещает, что вода будет не ниже +24 градусов.

Такому счастью, по данным синоптиков, мы обязаны антициклону. Именно он победил холод и взамен принес теплые атмосферные массы.

Кстати, в целом метеорологи ждут первый месяц осени в пределах климатических норм.

Но сентябрь на Кубани - это еще не бабье лето.

- В нашем регионе понятие бабьего лета размыто, потому что и в декабре может быть тепло и солнечно, как весной, - говорят в Гидрометцентре края. - Обычно, это период тепла после холода. Во всей остальной России оно более очевидно.

Долгосрочных прогнозов на Кубани синоптики не дают. Слишком велика вероятность погрешностей.

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