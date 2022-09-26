В воде не тонет, в огне не горит. В Анапе пожарные получили единственный в стране снегоболотоход «Феникс»

"Феникс" доберется туда, куда не сможет обычная технка пожарных. Фото: сайт МЧС России.

Сотрудники пожарной части № 38 поселка Суворово-Черкесский города-курорта Анапы получили на вооружение уникальный снегоболотоход «Феникс»: кубанцы первыми в стране опробуют эту технику.

Спасти лиманы и их обитателей

Ландшафтные пожары в плавнях и лиманах – одна из сезонных бед степных районов Кубани. Когда горит камыш, в пламени гибнут гнездовья птиц и множество животных, а порой огонь угрожает и поселкам. Подобраться к огню в плавнях на обычной технике невозможно.

В кузове амфибии - оборудование для тушения огня. Фото: "Анапа Регион".

К решению проблемы подключились парламентарии региона: минувшей зимой они обратились к врио министра МЧС России Александру Чуприяну с просьбой оснастить региональные подразделения ГУ МЧС России, задействованные в профилактике и тушении пожаров в труднодоступных плавневых зонах края, техникой высокой проходимости.

– Краевая администрация из собственных средств создала в регионе противопожарную службу из 38 пожарных частей на территории 27 муниципалитетов, занимающихся тушение ландшафтных пожаров, – рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе ЗСК. – С просьбой приобрести для нее специальную технику высокой проходимости, снегоболотоход «Феникс ШС-04-02» с пожарно-техническим вооружением, обращались в МЧС России законодатели.

Дальнобойность – 60 метров

Снегоболотоход «Феникс», который получили пожарные части № 38 поселка Суворово-Черкесский под Анапой, специально разработали в Уральском институте государственной противопожарной службы МЧС России для Краснодарского края.

Снегоболотоход пройдет и по асфальту, и по воде в плавнях. Фото: "Анапа Регион".

– Уникальный вездеход сконструирован под специфику нашего ландшафта: он может проходить плавни и оборудован прицепом с емкостью для воды на 200 литров, установкой с катушкой на 60 метров и стволом высокого давления – они позволит тушить камыши, – рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе Анапы. – Специальная подушка позволяет брать воду для тушения огня прямо из лимана, не забивая илом рукав.

Снегоболотоход «Феникс ШС-04-02» способен преодолеть валуны высотой почти в полметра и «умеет» разворачиваться на месте, а шины низкого давления позволяют ему подплывать максимально близко к эпицентру пожара. «Феникс» полностью собран из отечественных комплектующих: установленные на амфибии двигатель и коробка-автомат – от «Лада Приора».