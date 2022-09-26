«Явиться лично». В Адыгее повестку в военкомат получил 40-летний инвалид-колясочник

Михаилу Тимошенко вручили повестку в военкомат, несмотря на инвалидность первой группы. Фото: личный архив Михаила Тимошенко

40-летний пенсионер МВД Михаил Тимошенко уже часть жизни передвигается на инвалидной коляске. В 2009 году он получил служебную травму на работе в Грозном, после которой врачи поставили неутешительный диагноз - ходить он не сможет. Полицейский уволился в 2012 году в звании капитана, помощника командира полка по правовой работе.

По словам Михаила, на протяжении двух лет он приносил в военкомат документы и соответствующие справки, подтверждающие его инвалидность первой степени. Но уже в прошлом году его приписали на военные сборы. А 25 сентября пришла повестка.

- Вручили все равно, сказали: явитесь, пусть в военкомате сами решают и разбираются, - рассказывает Михаил. - Сейчас все компьютеризировано, почему мое дело не проверили?

В 2012 году Михаил уволился в звании капитана, помощника командира полка по правовой работе. Фото: личный архив Михаила Тимошенко

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», отдел военного комиссариата по городу Адыгейск, Тахтамукайского и Теучежского районов принесли извинения 40-летнему Михаилу Тимошенко за то, что по ошибке вручили повестку в военкомат.

- На этапе предварительного заочного оповещения и вручения повесток могут случаться единичные ошибки, - рассказали в пресс-службе администрации Тахтамукайского района. - Таким жителям необходимо явиться на пункт сбора и предоставить документы, которые подтвердят, что гражданин не подходит под параметры мобилизации.