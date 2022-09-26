Воды не будет по ряду адресов

Жители города-героя уже забыли о летних отключениях, ан-нет. Поступила новость от тепловиков: с 4 октября жителям 9-го микрорайона придется заниматься закаливанием. Речь идет о 41-й многоэтажке на ул. Волгоградской, Золотаревского, Куникова, Малоземельской и на Мысхакское шоссе, а также школе, институте, Доме-интернате, диспансере, пожарной части. Народ не понимает: мол, так летом нас ведь уже отключали, неужто снова?

-Все верно. В то отключение мы нашли много слабых мест в котельной. Кстати, большинство из них уже устранили, - заверил главный инженер Новороссийских теплосетей Михаил Егоров. - Но некоторые ремонты невозможно провести без отключения. Чтобы не подвергать жителей риску остаться без горячей воды зимой, мы решили не откладывать решение проблемы на следующий год. И уже закупили все материалы для ремонта.

Пока больше 10 тысяч жителей будет принимать холодный душ, тепловики заменят арматуру на котельной, а сеть в ней разделят на несколько участков: если вдруг какой-то из них нужно будет выключить, остальные справятся с нагрузкой, и абоненты не почувствуют неудобств. Раньше приходилось выключать весь участок, из-за чего тысячи жителей могли часами сидеть и без горячей воды, и без тепла.

В Новороссийских теплосетях говорят, что с нынешней зимы число таких нештатных ситуаций уменьшится в разы. Для этого там также починили котел: обещают, что тепло будет доходить до абонентов в полном качестве, а не испаряться по пути.

-Таким образом благодаря комплексу этих работ надежность теплоснабжения в районе заметно вырастет, - говорят коммунальщики. - И 4 дня отключения подобраны таким образом именно на будни, чтобы не доставлять абонентам неудобств в выходные дни.

Где с 4 по 7 октября не будет горячей воды

Волгоградская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 32,

Золотаревского, 2, 2а, 4, 8, 10, 12.

Куникова, 88, 92, 92а, 92б, 94, 102, 104,

Малоземельская, 4, 6, 8, 10, 14, 14а,

Мысхакское шоссе, 46, 50, 52, 54, 56,