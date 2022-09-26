Проверки после жалоб на нарушения продолжаются Фото: Михаил ФРОЛОВ

В соцсетях жители Каневской пожаловались, что местный военкомат мобилизует мужчин не по возрастным рамкам. Так, повестка пришла 59-летнему мастеру завода, который не служил, без боевого опыта, да и имеет проблемы со здоровьем – у него гипертония, хроническая сердечная недостаточность и аденома предстательной железы. Несмотря на это, мужчину отправили на обучение.

Военный комиссариат Краснодарского края провел проверку после жалобы на нарушение частичной мобилизации. 59-летнего станичника вернули домой.

- По результатам оценки состояния здоровья Виктора Николаевича, а также общения с ним после прибытия в военную часть, где все мобилизованные обязаны пройти подготовку к несению службы, принято решение о его возвращении домой. В настоящее время он уже находится дома в станице Каневской, - сообщили в оперштабе Кубани.

Такой случай не единственный в регионе. Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что в Краснодарском крае призвали 41-летнего рядового Михаила Брежнева, который прошел срочную службу и не имел боевого опыта. Как рассказала его сестра, мобилизационное предписание он получил в военкомате города Лабинска. Через два дня его вместе с другими военнослужащими отвезли в Афипский, а затем в Буденновск Ставропольского края.

А в соседней Адыгее повестку вручили 40-летнему инвалиду-колясочнику. Мужчина состоит в запасе в звании капитана, так как до пенсии работал в МВД в Грозном. В 2009 году при исполнении обязанностей получил травму, из-за которой не может ходить. В 2012 году вышел на пенсию с первой группой инвалидности.

Во всех прецендентах сейчас разбираются эксперты, проводятся проверки всех жалоб, поступивших в военный комиссариат края.

- По каждому случаю, когда приходят жалобы или информация на горячие линии, которые сейчас работают в Краснодарском крае, обязательно проводим проверку. Если информация о нарушении при мобилизации подтверждается – мобилизованный будет возвращен из военной части к месту жительства, - сообщили в военном комиссариате Кубани.

При этом в военкоме отметили, что явка желающих служить России на данный момент высокая.

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