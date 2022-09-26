Равнодушных не останется: «Королевский цирк» представит в Краснодаре новую программу

Фото предоставлено пресс-службой шоу «Королевский цирк»

В Краснодарском государственном цирке в эти выходные состоялась премьера уникального шоу «Королевский цирк» заслуженного артиста России Гии Эрадзе и компании Росгосцирк. Накануне дебютного представления артисты рассказали о существующих приметах, трюках животных, которые не увидеть больше нигде в мире, и почему не страшно заходить в клетку с тиграми.

Благодарный зритель

Последний раз труппа была с гастролями в Краснодаре в 2018 году. Артисты Российской государственной цирковой компании отметили, что рады снова вернуться в столицу Кубани. И не только потому, что здесь до сих пор тепло. В первую очередь, тут благодарный и душевный зритель.

Принцесса цирка, дрессировщица хищников Людмила Суркова отметила, что аплодисментов ждут не только артисты, но и животные. Их называют именно животные или партнеры, но никак не звери, потому что это такие же участники представления.

Фото: Кристина Сокальская

Она поделилась, что во время пандемии коронавируса, когда концерты были отменены, все, конечно же, очень ждали встречи со зрителем. Хотя спустя четыре месяца простоя дрессировщица сильно переживала, что тигры многое забудут, ведь всё это время нельзя было даже тренироваться. Но несмотря на длительный перерыв, на манеже животные выполнили свои номера без единой подсказки. Они буквально радовались работе, музыке и, конечно, зрителям и аплодисментам.

Кстати, титул принцессы Людмила Суркова носит не потому, что ее родители — коронованные особы, а потому что стала обладательницей международного титула «Принцесса цирка». Её номер получил Гран-при на международном фестивале в Московском цирке Никулина.

Визитная карточка шоу

В Краснодар в этом году привезли совершенно новую трехчасовую программу. Специально для нее создали шикарные декорации, которые перевозят около 10 фур, а также сшили порядка 1000 костюмов. Богатство, роскошь и королевское убранство царят под куполом цирка. Даже дорожка, которая застилает борт арены, вручную украшена двумя миллионами настоящих кристаллов. Внимание к каждой детали – одна из задач основателя и главного вдохновителя «Королевского цирка» Гии Эрадзе.

Фото предоставлено пресс-службой шоу «Королевский цирк»

Центральные декорации спектакля — золотой замок, который спроектировали специально для шоу, и золотая корона, парящая над манежем. Она не просто украшает арену, во время представления, с её помощью воздушные гимнасты практически без страховки выполняют свои головокружительные трюки.

Изюминка шоу — костюмы. Это феерия красок, блеска и настоящая гордость «Королевского цирка». Наряды актеров и декорации максимально высоко оценили не только зрители, но и на международном конкурсе в Монте-Карло, где Принцесса Стефани вручила коллективу специальный приз за них, в дополнение к Золотому Клоуну – высшей награды в цирковом мире.

На шоу зрители окажутся в неповторимой атмосфере королевского бала, где выступают акробаты, эквилибристы, балет, летают под куполом воздушные гимнасты, а также перенесутся в разные уголки планеты, с её неповторимым колоритом и с экзотическими животными. Кроме тигров на арене также появятся яки, лошади, попугаи, редкие розовые пеликаны, собаки. И это далеко не полный список животных, участвующих в шоу.

Фото предоставлено пресс-службой шоу «Королевский цирк»

Во время пауз зрителей будет развлекать всемирно известный клоун Мик.

Путь к профессии

Рассказали актеры и о своем пути к профессии. Клоун Мик поделился, что после армии работал на заводе. При нем был театр, где он играл. Только драматические роли не особо получились, а вот комичные и несуразные персонажи удавались хорошо. Тогда он решил, что хочет стать клоуном. И мечта сбылась.

Фото: Кристина Сокальская

Людмила Суркова вспомнила, что в детстве с родителями часто ходила в цирк. Это всегда было особенным событием. Ее маленькую завораживали акробаты, гимнасты, клоуны. Но больше всего восхищали дрессировщики. Как они входят в клетку к животным, как те их слушаются.

Спустя годы Людмила сама стала дрессировщицей и теперь уже она входит в клетку к тиграм. Артистка отметила, что ей не страшно. Главное - чувствовать настроение животного, понимать, готов ли тигр сегодня выполнить конкретный трюк. Людмила знает их с детства, сама заботится о малышах. Кормит, купает и ухаживает за ними, а во время игры интегрирует элементы дрессировки.

Однако несколько нюансов все-таки есть. Дрессировщик должен быть максимально сконцентрированным и собранным. Перед тем, как войти в клетку, он должен успокоиться. Тигры чувствуют, когда человек слишком возбужден, весел или наоборот находится в подавленном состоянии.

Тигры могут нанести довольно серьезные травмы, но как призналась Людмила Суркова, на ее теле практически нет шрамов. И если что-то подобное случается, то виноват в этом дрессировщик, а не животное, потому что не смог предотвратить инцидент, не предвидел подобного развития ситуации.

Больше, чем профессия

Вообще, цирк — это больше, чем профессия в обыденном представлении, как бы банально это ни звучало. Это образ жизни. Бесконечные путешествия, плюс с животными нужно постоянно находиться рядом, чувствовать их, контролировать состояние.

Фото: Кристина Сокальская

Воздушная гимнастка Елена Мизенина добавила, что постоянно приходится учиться и развиваться. А также сживаться с волнением и даже чувством страха, потому что под куполом цирка она вместе с партнером Дмитрием Ефремкиным работают без страховки.

Перед выходом на манеж, несмотря на постоянные выступления, все равно есть чувство волнения, однако оно улетучивается, как только оказываешься на арене.

Есть у артистов и особые приметы. Например, когда кто-то собирается выходить на манеж, то ему нельзя переходить дорогу. Также нельзя сидеть спиной к арене. А когда заходишь за кулисы после выступления, то нужно никого не задеть, чтобы не сбить с настройки.

Фото предоставлено пресс-службой шоу «Королевский цирк»

P.S.

Пересказывать программу просто нет смысла. Это надо видеть. И как сказал клоун Мик, шоу вряд ли кого-то оставит равнодушным. Оно одинаково понравится как детям, так и взрослым. Душа питается впечатлениями, а у этого представления великолепный вкус и очень долгое послевкусие.

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