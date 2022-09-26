«Тихая охота»: сезон открыт. Где на Кубани искать грибные места и как не заблудиться в лесу

Полных вам корзинок, грибники! Фото: Евгения ГУСЕВА

Соцсети кубанцев потихоньку начинают наполняться снимками с полными корзинами опят, сыроежек и подберезовиков. Однако в разгар грибного сезона редкий день обходится без сообщений о пропаже грибников или отравлениях дарами леса.

«Свои» места не сдают

– Грибной сезон на Кубани прерывают разве что морозы, да и то в январские и февральские окна на деревьях вдоль берегов ериков и рек, на вырубках с северо-восточной стороны Кавказского хребта можно встретить фламулину, она же зимний опенок, – говорит краснодарский грибник с 25-летним стажем Игорь Козорезов. – А уж в Мезмае и горах Сочи даже жара не сушит грибницу и летом там можно встретить лисички, дождевики, опят.

Игорь говорит, что настоящий грибник « не сдаст» свои заповедные места, однако базовые приметы потенциальных грибных мест все же есть. Леса в Краснодарском крае преимущественно смешанные: дары леса лучше искать на середине южных и юго-западных склонах вдоль речек и оврагов. Грибные «волны» начинаются от равнинной части и уходят вглубь лесов: не ленитесь пройти дальше. И, по словам Игоря, самый верный знак потенциальной удачи на «тихой охоте»: если местные продают на трассе лесные грибы.

Сезон опят в самом разгаре. Фото: Павел Сорокатый.

– К ним не относятся ярко-рыжие лисички, которые встречаются на каждом повороте М4 «Дон»: они, увы, продукт гидропоники с грибных ферм, – добавляет грибник. – Ближайшие к Краснодару грибные места – это Северский район и Горячий Ключ: станицы Смоленская, Саратовская, Ставропольская, Крепостная, Калужская, Фанагорийская, Эриванская. В сентябре-октябре без улова не вернетесь из горных сел Апшеронского и Туапсинского районов и, конечно, Мезмая. В середине осени грибника там встретят летние и осенние опята, сыроежки, маслята, «цезарь», обабки, подберезовики и «тещин язык».

Знаток советует собирать грибы рано утром: до того, как их нагреет солнце – так они без проблем перенесут обратный путь из леса. Пластиковый пакет гарантированно «убьет» дары леса, поэтому идеальный вариант тары: корзина, куда класть дары леса нужно шляпками вниз, чтобы они не поломались. Лучше не брать трубчатые грибы, типа боровиков и белых, намокшие от дождя: домой привезете «кашу».

Нож, корзина, спички и пауэрбанк

В середине осени редкое дежурство спасателей обходится без сообщений о заблудившихся грибниках. За сезон таких случае бывает до полусотни и больше. Причем большинство грибников теряются в тех местах, куда ходят на «тихую охоту» годами. Причина проста: лесной ландшафт, как любая природа, изменчив, да и деятельность человека порой меняет его кардинально. Поэтому приметы вроде сухого дерева ненадежны.

Наши питомцы тоже любят "тихую охоту" за возможность побегать по лесу. Фото: Анатолий Караваев.

– Засечь с какой стороны света по компасу или поставить метку GPS-трекером или на картах в телефоне при входе в лес на «тихой охоте» будет не лишним, – рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. – Ориентироваться можно и по солнцу: если вы заходили и оно освещало вас справа, значит, на обратном пути солнце должно быть слева. Даже если вы идете в лес на час, проверить «свои» места, одевайте яркие вещи, в которых вас видно издали, бери с собой нож, спички, заряженный телефон и пауэрбанк, воду и перекус. И обязательно предупреждайте родных, куда идете и когда планируете вернуться.

Спасатели напоминают еще пару простых правил на случай, если вы так увлеклись «тихой охотой», что потеряли направление для возвращения или потерялись. Не стоит паниковать, а лучше прислушаться: не доносятся ли издали шум машин или лай собак? Проходящий поезд слышно за десять километров, работающий трактор слышно – за три-четыре километра, собачий лай – за пару километров. Можно «выходить на воду»: двигаться вниз по течению ручья, который обязательно выведет к реке, а река – к поселку.

Если же вы понимаете, что окончательно заблудились, нужно немедленно связаться со спасателями по коротким номерам 112 или 101, остановиться и развести костер: так вы поможете поисковикам быстрее найти вас.

КОНКРЕТНО

Не берите лесных «стариков»!

– Не собирайте грибы вдоль автодорог: они накапливают тяжелые металлы. Не берите старые, переросшие и незнакомые вам грибы. Внимательно перебирайте добычу, потому что внутри «семеек» тех же опят могут попадаться их ядовитые «двойники». Готовить грибы нужно только в день сбора: тщательно промыть, затем отварить до 15 минут, сливая отвар, – рассказала «КП»-Кубань» терапевт Центра здоровья министерства здравоохранения Краснодарского края Елена Чередникова.

Елена Чередникова напоминает грибникам: не берите лесных незнакомцев. Фото: сайт краевого минздрава.

Ежегодно на территории России, включая Краснодарский край, регистрируют до тысячи случаев отравления грибами, включая около 30 – с летальным исходом. По словам медика, при симптомах отравления грибами: тошноте, рвоте, сильных болях в животе с частой диареей, ознобе и холоде в руках и ногах, жаре, сразу же вызывайте «скорую». До приезда бригады нужно выпить активированный уголь.