Проверки продолжаются

ФСБ установила жителя Краснодара, который хотел вступить в ряды вооруженных сил Украины. Парня нашли и предупредили об уголовной ответственности.

- Силовики получили сведения, что мужчина в марте 2022 года в одном из интернет-мессенджеров искал возможности вступления в ряды вооруженных сил Украины. Кроме того, через аккаунт в социальной сети в целях дискредитации специальной военной операции ВС РФ на территории Украины и республик Донбасса планировал публиковать фотографии с призывом граждан России к выражению негативного отношения к СВО, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Краснодарскому краю.

От имени органов безопасности жителю Краснодара объявили официальное предостережение о недопустимости действий, которые попадают под статью «государственная измена».

Кроме этого, в УФСБ России по региону напомнили, что с 14 июля 2022 года, согласно изменениям Федеральном законе, переход на сторону противника в условиях военных действий является государственной изменой, за которую установлена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Силовики продолжают проводить проверки и в рамках работы по противодействию иностранным спецслужбам выявлять противоправные действия местных жителей.

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