Несчастный случай произошел в апреле, когда вода была еще очень холодной. Фото: t.me/anapa_kuban_spas

В Анапе мать, чей ребенок утонул в море во время шторма в апреле, отправят в психиатрическую больницу. Как удалось узнать «КП» - Кубань», уголовное дело в отношении 32-летней местной жительницы завершено. За то, что она затащила дочь в ледяную воду, ей предстоит ответить. Ей вменяют причинение смерти по неосторожности. Напомним, эта трагедия произошла 19 апреля 2022 года. Тогда на один из пляжей курорта пришла женщина с дочерью, а через время они вместе зашли в воду.

- Сначала подумала, что они просто хотят сфотографироваться, но они зашли в воду. Хотя температура моря - от силы градусов 10! При этом был сильный шторм, - рассказывала одна из женщин, которая стала свидетелем трагедии. - Видно было, что девочка не хотела плавать.

Но туристка вопреки здравому смыслу все-таки завела ребенка в море. И уже через минутуслучилась беда. Сильные волны все дальше относили их от берега, выбраться самостоятельно ни у женщины, ни у дочери не получалось. Ледяная вода сковывала движения - бороться у них не было сил.

К счастью, их заметил охранник одного из пансионатов, который вызвал на помощь спасателей. Они чудом спасли женщину, а вот девочку, увы, уже не успели.

- Днем 19 апреля 2022 года женщина, несмотря на погоду, температуру воды и воздуха, а также высоту волн от 1,5 до 2 метров, направилась вместе со своей 8-летней дочерью купаться в Черное море, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - По результатам проведенной психолого-психиатрической экспертизы было установлено, что женщина страдает хроническим психическим расстройством.

Это заболевание, как уточняют следователи, лишает ее возможности осознавать характер своих действий и руководить ими.

- Материалы уголовного дела с постановлением о применении в отношении женщины принудительных мер медицинского характера в ближайшее время отправят в суд, - добавляют в СУ СК по региону.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Анапе во время шторма утонул ребенок, купаясь с мамой в море

Появилось видео спасения из моря женщины с ребенком в Анапе (читайте далее)