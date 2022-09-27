Глава Кубани призвал устраивать проверки при поступлении жалоб на коммуналку

Фото: администрация Краснодарского края

Жители Краснодарского края оставили около двух тысяч жалоб на качество получаемых жилищно-коммунальных услуг. Об этом во время заседания постоянно действующего координационного совета по обеспечению правопорядка в регионе сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Эффективная работа

Устойчивая и безаварийная работа системы ЖКХ требует существенных материальных вложений, отметил губернатор, а также постоянного обслуживания. От этого напрямую зависит уровень комфорта местных жителей.

Еще один существенный момент — благоустройство общественных пространств. По национальному проекту «Жилье и городская среда» с начала этого года на эти цели выделили около 5 млрд рублей.

Фото: администрация Краснодарского края

Вениамин Кондратьев отметил, что специалисты региональной прокуратуры в 2022 году зафиксировали 157 нарушений при реализации национальных проектов. Глава региона добавил, что необходимо жестче контролировать расходование бюджетных денег. Следить нужно с момента проведения торгов и до окончания работ.

Более 70 нарушений при оказании услуг ЖКХ выявили сотрудники правоохранительных органов, добавил глава региона. Все они касались хищения и нецелевого использования средств.

– В уголовных делах фигурируют управляющие компании, которые завышают суммы платежей в квитанциях, оказывают некачественные услуги. При этом долг этих компаний перед поставщиками энергоресурсов превышает 3 млрд рублей. Жители исправно платят за ремонт домов, за воду, тепло, свет и эти деньги должны использоваться по назначению, – поставил задачу Вениамин Кондратьев.

Недопустимые нарушения

На заседании отметили, что выявили районы, где тарифы на коммуналку существенно завышены. За этим должны следить руководители муниципалитетов. О подобных фактах следует информировать правоохранительные органы.

Таких нарушений, по словам Вениамина Кондратьева, допускать нельзя. Должна быть сформирована специальная рабочая группа, которая займется проверкой тарифов. С соответствующим поручением глава региона обратился к министру ТЭК и ЖКХ края Андрею Прошунину. Срок реализации — месяц.

На заседании также обсудили просрочку платежей местным населением. Что же касается задолженности коммунальных организаций за использование газа и электроэнергии, то она снизилась на 350 млн рублей, если сравнивать с показателями на первые месяцы этого года.

Андрей Прошунин указал на то, что долги в основном копят недобросовестные управляющие компании. Отсутствие достаточной суммы денег не позволяет им вовремя и полностью расплатиться за поставленные энергоресурсы, сделать ремонт сетей, а также заплатить налоги.

- По результатам принятых госжилинспекцией мер удалось погасить задолженность перед ресурсоснабжающими организациями более чем на 600 миллионов рублей, – добавил Андрей Прошунин.

Фото: администрация Краснодарского края

Своевременная реакция

На совещании Вениамин Кондратьев сообщил также о жалобах жителей региона на качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг.

– В этом году мне и в адрес прокурора поступило более двух тысяч жалоб на грязную воду в кране, отключения света, тепла, перебои в электроснабжении. Каждое такое обращение для нас – это сигнал о необходимости провести проверку ресурсоснабжающих организаций, подрядчиков, которые занимались ремонтом, управляющих компаний. Необходимо активно работать в этом направлении – лишать лицензии и не допускать к подрядным работам недобросовестных подрядчиков, – сказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор добавил, что в первую очередь необходимо контролировать организации ЖКХ, отвечающих за поставку воды, тепла, газа и электроэнергии. Жители вовремя платят за коммуналку, поэтому должны получать качественные услуги.

На заседании отметили, что население региона крайне чувствительно к перебоям в работе ЖКХ. Количество жалоб – своеобразный индикатор, показывающий уровень допущенных нарушений.

Органы государственной власти должны следить за качеством услуг, которые предоставляются населению, поэтому необходимо оперативно реагировать на жалобы и вовремя их устранять, подчеркнул региональный министр ТЭК и ЖКХ.

Следует также обратить внимание на работу местных операторов по вывозу ТКО и усилить контроль за выполнением ими своей работы. Кроме того, нужно следить, чтобы коммунальные организации вовремя платили за поставляемые и энергоресурсы.