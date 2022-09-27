В главном соборе Краснодар "вскрыли" росписи учеников Васнецова

Кафедральный собор - один из самых больших и красивых храмов Кубани. Фото: сайт собора.

Свято-Екатерининский кафедральный собор в Краснодаре – один из самых больших храмов на юге России, памятник архитектуры регионального значения. Его реставрация идет уже второй год несколько лет идет: она позволила открыть спрятанные под слоями побелки фрески, которые могут быть написаны учениками знаменитого русского художника Виктора Васнецова.

Могилам в нижних приделах вернут имена

«КП»-Кубань» уже писала о том, что почти год шел ремонт восточного и южного фасадов собора. Их реставрировали на основании разрешения и задания краевого управления госохраны объектов культурного наследия. Реставраторы расчистили кирпичную кладку цоколя, укрепили поверхность стен и архитектурных деталей, водосточные трубы из меди, откосы оконных и дверных проемов, вход в Успенский придел.

Фасаду храма уже вернули первоначальный облик. Фото: сайт собора.

Реставрационные работы уже полгода идут в подклете собора: в цоколе храма в приделе святой великомученицы Варвары и других «подземельях» хоронили видных екатеринодарцев – общественных деятелей, атаманов, благотворителей. Известно, что в крипте с более чем 100 захоронениями покоились когда-то атаман Кубанского казачьего войска Михаил Бабыч и историк, основатель краеведческого музея Евгений Фелицын.

– Когда казачество отправилось в эмиграцию, прах некоторых из погребенных был увезен ими с собой. Все таблички с именами покоящихся в крипте людей были сбиты, чтобы избежать глумления, – рассказали «КП»-Кубань» в соборе. – Во время реставрации предстоит восстановить не только сами помещения в первоначальном виде, но и имена покоящихся здесь. Сейчас в подклете снят старый настил и идет обследование конструкций пола.

Так выглядят после реставрации фрески под куполом собора. Фото: сайт собора.

«Страшный суд» спасла... копоть

Когда реставраторы сняли многочисленные слои побелки на сводах и стенах подклета собора, то открылись украшавшие их фрески. Специалисты считают, что, возможно, перед тем как росписи были закрашены, служители храма пытались их как-то «законсервировать». Хотя, возможно, свою роль сыграла и жирная копоть от свечей: ее налет стал своего рода защитной пленкой.

На сводах в подклете написана сцена Страшного суда с фигурой Иисуса Христа в центре. Рядом – изображение человеческой души и ангела с весами: на их чашах будут взвешены грехи и поступки судимого. Стены цокольных приделов украшают изображения апостолов. Расчищенные фрески на сводах и стенах подклета, которые пока нельзя увидеть, тоже планируется реставрировать.

Роспись Свято-Троицкого собора в Краснодаре, сделанная учениками Васнецова. Фото: сайт собора.

– Возможно, росписи в подклете храма сделаны учениками мастерской известного русского художника Виктора Васнецова, автора знаменитых «Трех богатырей» и «Аленушки», – добавили в соборе. – По инициативе Васнецова и его учениками расписывался Свято-Троицкий собор в Краснодаре и несколько храмов крае, сам он не раз бывал в Екатеринодаре и даже его родственница была замужем за местным художником Евгением Стеблянским.

БУДЬ В КУРСЕ

Храм спас архитектор

Свято-Екатерининский кафедральный собор заложен в 1900 году в честь небесной покровительницы города великомученицы Екатерины и избавления семьи императора Александра III от гибели в железнодорожной катастрофе по дороге в Екатеринодар.

– Строительство семиглавого храма из красного кирпича по проекту местного архитектора Ивана Мальгерба длилось 14 лет, а позже зодчий спас свое детище от уничтожения в 1930-х, – рассказали «КП»-Кубань» в соборе. – Иван Клементьевич убедил большевиков, что здание нет смысла разбирать, поскольку оно может послужить в качестве склада. Служения в храме возобновились только в 1944 году.