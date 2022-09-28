Без обмана и посредников: Как безопасно снять жилье в Краснодаре на длительный срок

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Начало осени на рынке аренды в Краснодаре – традиционно пиковый сезон. Именно в это время в город съезжаются студенты и те, кто начинает искать себя в профессии. И перед всеми встает квартирный вопрос. Найти подходящую студию или «двушку» для жизни – полдела. Гораздо сложнее не нарваться на аферистов. Вместе с экспертами сервиса недвижимости Домклик от Сбера и риелторами разбирались, на что обратить внимание, чтобы не потерять свои кровно заработанные.

Как и где искать квартиру

Первым делом стоит определиться с районом проживания. Для удобства можно даже выписать основные критерии, которым должно отвечать ваше будущее жилье. Принципиальна ли для вас близость к центру Краснодара, где кипит деловая жизнь, или все же предпочитаете спальные районы, где вас никто не побеспокоит. Устроит ли панельный дом или для жизни рассматриваете исключительно квартиру в кирпичной многоэтажке.

- Как только список будет готов, напишите объявление, что ищете жилье, где отразите все пункты. Важно прописать все детали – сумму, которую рассчитываете тратить ежемесячно, наличие Wi-Fi в квартире или стиральной машины, устраивает ли вас ремонт «не первой свежести». После этого разместите это сообщение в своих соцсетях, а также перешлите всем друзьям и коллегам. Сарафанное радио еще никого не подводило, - советует эксперт по недвижимости в Краснодаре Анна Орлова. - Кроме того, можно разместить объявление на сервисе Домклик или же самостоятельно найти жилье среди готовых к сдаче вариантов. Например, в разделе поиска квартир есть возможность – с помощью фильтров — отыскать объявления от собственников, а не агентов, выбрать студию («двушку», «трешку») в нужном районе и по подходящей цене.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На просмотр берем паспорт и «рыбу» договора

Если вам приглянулись несколько вариантов квартир, особенно если вас устраивают цена и расположение, то не стоит откладывать дело в долгий ящик, дожидаться вечера, утра и так далее – звоните сразу.

- Зачастую самые хорошие предложения разбирают, как горячие пирожки. На сайте объявление может и двух часов не провисеть. Так что при поиске качественного жилья постоянно обновляйте сайт и проверяйте, не появились ли новые предложения, - рекомендует Анна Орлова. - Договорившись о просмотре с хозяйкой, постарайтесь уже по телефону дать понять, что вы настроены серьезно. Во время самой встречи не утаивайте какую-либо информацию. Например, что вы хотели бы перевезти своего любимого попугая или жить с котом. Лучше честно сказать – нередко владельцы идут навстречу и даже готовы помочь с обустройством.

Также риелтор рекомендует взять с собой на встречу с арендодателем паспорт и «рыбу» договора. Ведь неизвестно, чем закончится знакомство. Не исключено, что вы найдете общий язык с хозяйкой и влюбитесь в квартиру с первого взгляда. Чтобы не терять времени, тут же можно заключить договор или же, на крайний случай, оставить залог.

Но, как советуют эксперты журнала Домклик, важно перед подписанием любых бумаг (и тем более перед передачей денег) внимательно изучить паспортные данные арендодателя, а также оригиналы документов на недвижимость.

- Если при просмотре квартиры присутствуют сразу несколько потенциальных арендаторов, это должно насторожить, - говорят эксперты. - Часто риелторы и хозяева делают это с целью экономии времени и создания ощущения острой конкуренции.

Не лишним будет и задать дополнительные вопросы владельцу жилья. Прежде всего, важно узнать, что конкретно входит в стоимость аренды, почему съехали предыдущие квартиранты, не планирует ли собственник скоро продавать квартиру, как часто собирается наведываться в гости.

- Мало кто знает, что если собственников жилья несколько, то все они должны дать письменное согласие, - напоминают эксперты Домклик. - Иначе велика вероятность, что после вашего новоселья вернется племянница или бывшая жена хозяина, которую никто не предупредил о сдаче квартиры.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владельцы – аферисты

Среди популярных (не только в нашем регионе) мошеннических схем – сдача жилья сразу нескольким квартирантам. Нередко попадаются субарендаторы, которые снимают квартиру. А затем подделывают документы о праве собственности и сдают ее разным людям. После успешного получения денег они пропадают, а хлопоты ложатся на реального хозяина.

Правда, нередко «аферистами» могут оказаться сами владельцы недвижимости (подробнее о хитростях собственников и арендаторов можно прочитать в журнале Домклик).

- Самые частые случаи обмана происходят до момента показа квартиры. Хозяин пишет заинтересовавшемуся человеку, что готов устроить «экскурсию», но, чтобы понимать серьезность намерений, просит сбросить тысячу или две на карту. Человек, который в суете боится потерять стоящее предложение, естественно, переводит деньги, - рассказывает Анна Орлова. - Но после этого владелец его игнорирует – ни на показ квартиры, ни на возврат аванса можно не рассчитывать.

Еще один способ обмана – ремонт за счет арендатора.

- Собственник ищет квартирантов и говорит, что готов сделать им скидку на проживание, если те проведут ремонт, - добавляет риелтор. - Получив желаемое, нередко владельцы квартир требуют жильцов освободить квадратные метры, чтобы сдавать их уже за полную стоимость. Так что важно быть бдительными, особенно если хозяин при знакомстве старается быть с вами слишком любезным.