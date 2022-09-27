Летом на трассе к Черному морю ожидается новый масштабный ремонт

Дорожные работы никогда не заканчиваются

Дорожники Черноморского управления Росавтодора приступят к капитальному ремонту еще двух участков трассы А-146 "Краснодар - Верхнебаканский". Речь идет об участках в районе поселка Ахтырский и хутора Новоукраинский.

Ожидается, что ремонт будет идти все лето и завершится в ноябре 2023 года.

- Проектами предусмотрена ликвидация просадок, восстановление выравнивающего и верхнего слоев покрытия, а также тротуаров. Кроме того, укрепят обочины, заменят дорожные знаки, нанесут разметку, - сообщили в пресс-службе Черноморского управления Росавтодора.

Напомним, из-за ремонта участка дороги в районе поселка Афипского трасса А-146 все лето стояла в гигантских пробках. Туристы жаловались, что вынуждены пробираться к цели по кубанским полям. В условиях закрытого неба многие из них вынуждены были добираться до курортов Краснодарского края на машине. Из-за заторов путешествия к морю стали мучительными.

Огромная пробка, начиная от Энема до Афипского растянулась в несколько километров, она стала почти круглосуточной.

Но дорожники пообещали в ноябре завершить мучительный ремонт. Правда, чтобы начать новый.

- Как мы сообщали ранее, заключен госконтракт на производство работ по устранению деформаций на участках трассы А-146 с 14 по 19 км, с 53 по 78 км, с 82 по 97 км, со 121 по 141 км, а также на южном подъезде к Краснодару с 0 по 3 км. Работы на этих участках планируется завершить к маю 2023 года,- уточнили в пресс-службе управления.

Ремонт невозможно закончить, его можно только продолжить.