Афера на доброте. Краснодарцам мошенники рассылают письма с просьбой «помочь собрать на лечение 11-летнего Ромки»

Под видом благотворителей краснодарцев атакуют электронные мошенники. Фото: Архив "КП"

Руководитель одного из волонтерских центров Краснодара Алла (имя изменено) очень удивилась, когда ее подруга сообщила: получила от тебя письмо по электронной почте с просьбой помочь твоему получившему ожоги племяннику и уже перевела деньги на указанный счет в нем счет.

Алла зашла в «Отправленные» в своей электронной почте и очень увидела, что от ее имени по более чем двумя тысячам адресов вчера вечером было разослано письмо, которого она не отправляла. В нем содержалась просьба помочь ее «племяннику Ромке» и ссылка на созданный пять дней назад Телеграм-канал, где рассказывалась его душещипательная история и даже была фотография лежащего в больничной палате ребенка.

Вот такое фото якобы пострадавшего ребенка должно помочь сердобольным людям открыть кошелек. Скриншот канала.

– От моего имени и через мой взломанный почтовый ящик мошенники рассказывали историю 11-летнего Ромки: якобы он вместе с друзьями ставил эксперимент – поджигал антисептик, растворитель, какую-то бытовую химию и получил 60-процентный ожог тела, – рассказала «КП»-Кубань» Алла. – Вроде как ему уже сделали несколько операций, но на следующие нужны 1,8 млн рублей.

Алла отмечает, что письмо и канал оформлены очень правдоподобно: тут тебе и снимки ребенка в бинтах под капельницами и катетерами, и комментарии благотворителей, и даже посты о том, что родители ребенка уже подали заявки на помощь в «фонд Хабенского и еще один благотворительный проект».

Полицейские не первый год фиксируют случаи афер с помощью рассылок по электронке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

– Все это выглядит убедительно, а если вы получаете такое письмо от человека, которому доверяете, то, конечно, сделаете перевод, – добавляет Алла. – Подруга перевела 500 рублей и из-за такой суммы не стала обращаться в полицию. Что примечательно, сегодня я получила от знакомого подобное письмо с просьбой помочь его «племяннику», а коллега – сообщение в мессенджере от соседа, с просьбой перевести денег на лечение уже его «племяша».

КОНКРЕТНО

Доверяй, но проверяй

– Несколько последних лет полиция Краснодара не раз получала обращения от граждан, которые с компьютеров или мобильных устройств переходили по полученным со взломанных электронных ящиков ссылкам о благотворительных сборах: люди либо переводили деньги мошенникам, либо в результате с их счетов списывались средства, – рассказал «КП»-Кубань» начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко. – В подобных случаях мы рекомендуем во избежании взлома «электронки» не переходить по любым ссылкам даже из писем знакомых, чаще менять пароли, а любую информацию о благотворительных сборах проверять: например, на официальных сайтах фондов помощи.