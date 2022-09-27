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Общество27 сентября 2022 11:21

Афера на доброте. Краснодарцам мошенники рассылают письма с просьбой «помочь собрать на лечение 11-летнего Ромки»

В Краснодаре аферисты собирают деньги с горожан под видом пожертвований на реабилитацию ребенка с ожогами
Анастасия КУРОПАТЧЕНКО
Под видом благотворителей краснодарцев атакуют электронные мошенники.

Под видом благотворителей краснодарцев атакуют электронные мошенники.

Фото: Архив "КП"

Руководитель одного из волонтерских центров Краснодара Алла (имя изменено) очень удивилась, когда ее подруга сообщила: получила от тебя письмо по электронной почте с просьбой помочь твоему получившему ожоги племяннику и уже перевела деньги на указанный счет в нем счет.

Алла зашла в «Отправленные» в своей электронной почте и очень увидела, что от ее имени по более чем двумя тысячам адресов вчера вечером было разослано письмо, которого она не отправляла. В нем содержалась просьба помочь ее «племяннику Ромке» и ссылка на созданный пять дней назад Телеграм-канал, где рассказывалась его душещипательная история и даже была фотография лежащего в больничной палате ребенка.

Вот такое фото якобы пострадавшего ребенка должно помочь сердобольным людям открыть кошелек. Скриншот канала.

Вот такое фото якобы пострадавшего ребенка должно помочь сердобольным людям открыть кошелек. Скриншот канала.

– От моего имени и через мой взломанный почтовый ящик мошенники рассказывали историю 11-летнего Ромки: якобы он вместе с друзьями ставил эксперимент – поджигал антисептик, растворитель, какую-то бытовую химию и получил 60-процентный ожог тела, – рассказала «КП»-Кубань» Алла. – Вроде как ему уже сделали несколько операций, но на следующие нужны 1,8 млн рублей.

Алла отмечает, что письмо и канал оформлены очень правдоподобно: тут тебе и снимки ребенка в бинтах под капельницами и катетерами, и комментарии благотворителей, и даже посты о том, что родители ребенка уже подали заявки на помощь в «фонд Хабенского и еще один благотворительный проект».

Полицейские не первый год фиксируют случаи афер с помощью рассылок по электронке.

Полицейские не первый год фиксируют случаи афер с помощью рассылок по электронке.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

– Все это выглядит убедительно, а если вы получаете такое письмо от человека, которому доверяете, то, конечно, сделаете перевод, – добавляет Алла. – Подруга перевела 500 рублей и из-за такой суммы не стала обращаться в полицию. Что примечательно, сегодня я получила от знакомого подобное письмо с просьбой помочь его «племяннику», а коллега – сообщение в мессенджере от соседа, с просьбой перевести денег на лечение уже его «племяша».

КОНКРЕТНО

Доверяй, но проверяй

– Несколько последних лет полиция Краснодара не раз получала обращения от граждан, которые с компьютеров или мобильных устройств переходили по полученным со взломанных электронных ящиков ссылкам о благотворительных сборах: люди либо переводили деньги мошенникам, либо в результате с их счетов списывались средства, – рассказал «КП»-Кубань» начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко. – В подобных случаях мы рекомендуем во избежании взлома «электронки» не переходить по любым ссылкам даже из писем знакомых, чаще менять пароли, а любую информацию о благотворительных сборах проверять: например, на официальных сайтах фондов помощи.

Происшествия: КРИМИНАЛ