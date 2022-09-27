Жителям Тимашевска присвоили звание почетных граждан

Игорь Лопачев (крайний слева) и Алексей Сыров (в центре)

Двое жителей были удостоены звания «Почетный гражданин города Тимашевска». Это высшая степень отличия на местном уровне. За вклад в развитие города титул получили Алексей Сыров и Игорь Лопачев.

Алексей Сыров связал свою жизнь со спортом, в отрасли уже более 40 лет. Долгое время возглавлял спортивную школу Тимашевского района. При Сырове местные спортсмены неоднократно добивались лучших результатов в крае и стране. В 1996 и 2000 годах Алексей Сыров был членом российской делегации на Олимпийских играх в Атланте и Сиднее, где выступали его воспитанники-байдарочники. В 2016 году награжден благодарностью Президента России за заслуги в развитии спорта.

Игорь Лопачев известен землякам как бывший руководитель местного отделения крайтехинвентаризации. Почетного звания удостоен за вклад в развитие отрасли технической инвентаризации на территории города Тимашевска, достижение высоких показателей в общественной деятельности, многолетний и добросовестный труд на благо земляков. Имеет благодарности от руководителей местных, районных и краевых ведомств.

- Получить подобное звание очень нелегко. Необходимо много трудиться на благо родного города, принимать активное участие в его жизнедеятельности, выстраивать его дальнейшую благополучную жизнь. За всю историю звание «Почетный гражданин города Тимашевска» было присвоено 40 людям, среди которых мать-героиня Епистиния Степанова, освободители станицы Тимашевской Михаил Ковалев и Иван Хижняк, герой Гражданской войны Богдан Колчигин и многие другие. В настоящее время проживают 18 почетных граждан. Мы гордимся тем, что и в современной истории нам есть, кому присвоить этот почетный титул, - рассказал мэр Тимашевска Николай Панин.

Удостоенные звания ежемесячно получают денежную выплату в размере 3 тысяч рублей из местного бюджета. Также они освобождены от уплаты земельного налога на участок в черте города, не занятый коммерческой деятельностью.