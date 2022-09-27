«Служил в стройбате, автомата не видел». На Кубани призвали мужчину, который 25 лет назад пострадал от дедовщины

Денис проходил службу 25 лет назад в Казахстане после распада Советского союза. Фото: личный архив семьи

45-летний Денис Ломовцев из села Глафировка Щербиновского района написал жалобу в чат-бот "Комсомолки". Ему пришла повестка и он считает, что служить не должен. Мол, это ошибка. 21 сентября вечером он получил повестку из военкомата. В ней было сказано, что он должен явиться в 5 утра с вещами в Ейск на следующий день, а потом ехать на военные сборы. Всю ночь семья мужчины собирала вещи, их пришлось уложить в школьный рюкзак сына – из-за спешки не было времени купить удобную сумку.

- Он не скрывался, это не в его характере. Но был уверен, что в военкомате проведут медосмотр и его отстранят по болезни и возрасту, а его посадили в автобус и повезли в Краснодар. Потом поехали в Майкоп, - рассказала «КП»-Кубань» мама мужчины Любовь Ломовцева.

Денис проходил службу 25 лет назад в Казахстане после распада Советского союза. Там пострадал от дедовщины. Родители тогда еле спасли парня.

- Чуть не лишился ноги после избиений, выходили. Сейчас сын страдает от высокого давления после этих травм, - говорит Любовь Георгиевна. – Он служил в стройбате, автомата не видел, а в военнике ему написали, что он – стрелок. У него нет боевого опыта, и 45 лет уже, считаю, что он не подходит для частичной мобилизации.

Родные мужчины на ближайших выходных собираются к Денису в Майкоп, чтобы проверить его здоровье. Тем временем в военном комиссариате Ейского и Щербиновского районов прокомментировали мобилизацию 45-летнего мужчины.

- У мобилизованного бойца все сходится, никаких нарушений по призыву нет, - рассказали в военкомате.

КОНКРЕТНО

«Комсомолка» открыла горячую линию по решению вопросов частичной мобилизации, чтобы избежать человеческого фактора на местах. Написать на электронную почту priziv@kp.ru и в телеграм-бот «Горячая линия «КП» по мобилизации» могут родственники и сами мобилизованные.

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