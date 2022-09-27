Побили свои же рекорды. На Кубани небывалый урожай зерновых

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В 2022 году Краснодарский край побил собственный рекорд по сбору зерновых. Кубанские аграрии достигли значительных показателей, с полей удалось получить 13,5 млн тонн зерновых, зернобобовых и риса, из них 10 млн – это пшеница высокого качества. В период сева и сбора стратегически важных культур фермеры были обеспечены всем необходимым, поэтому смогут накормить регион и страну.

- Такого урожая еще никогда не собирали. Позвольте в первую очередь поблагодарить вас, правительство России за решение вопроса о стабилизации цен на горюче-смазочные материалы и минеральные удобрения в период весенних полевых работ и весенней посевной кампании, - обратился к Владимиру Путину глава Кубани Вениамин Кондратьев на селекторном совещании. - Нет сомнений, Краснодарский край сохранит за собой статус гаранта продовольственной безопасности страны. Но работы в полях еще не завершены. В Краснодарском крае идет уборка кукурузы, риса, сахарной свеклы, подсолнечника и сои. По прогнозам, общий урожай зерновых, зернобобовых и риса достигнет более 15 млн тонн.

- Одновременно с уборочными работами хозяйства края приступили к осенней посевной кампании. На данный момент готов 71% посевной площади. Наши аграрии полностью обеспечены семенами, сельхозтехникой, горюче-смазочными материалами, в ближайшее время закроют потребность в минеральных удобрениях, - отметил Кондратьев. Все сельхозработы проходят в штатном режиме.

КОНКРЕТНО

В этом году на Кубани соберут 9,7 млн тонн сахарной свеклы, 1,3 млн тонн подсолнечника, около 400 тысяч тонн сои.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

По словам ведущих фермеров Кубани, рекордный урожай зерновых 2022 года складывался из нескольких факторов.

- Сегодня у нас есть семена отечественной селекции, наши ученые каждый год повышают всхожесть и качество зерна, - прокомментировал председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и других малых производителей сельхозпродукции Краснодарского края Александр Шипулин. - Когда закладывался урожай, нам помогли закупить минеральные удобрения по низкой цене. Это, конечно, отразилось на качестве и объеме полученных зерновых в этом году.