Падал в обморок и женился в Сочи: Визиты Бориса Моисеева на Кубань не обходились без скандалов

Борис Моисеев любил выступать для кубанской публики. Фото: KP.RU.

27 сентября на 69-м году жизни не стало эпатажного артиста Бориса Моисеева. Много лет подряд певец каждой год давал большой концерт в Краснодаре, а летом обязательно объезжал с гастролями черноморские курорты.

Одной из площадок, где каждый год выступал Моисеев, была Летняя эстрада Анапы. Однако там артиста встречали не только аншлагами, овациями, цветами и подарками. Говорят, одна из анапских поклонниц в каждый приезд певца дарила ему по картине и ювелирному украшению.

А в 2004 году местные казаки ополчились на Бориса Моисеева: тогда его концерт пикетировали десяток кубанцев вместе с выкрашенным голубой гуашью петухом. Концерт едва не сорвался, однако стражи порядка утихомирили казаков. А сам артист в конце выступления встал перед публикой на сцене на колени и извинился перед поклонниками «за испорченное злыми людьми настроение».

Артиста пытались "запретить" анапские казаки. Фото: KP.RU.

Через шесть лет, летом 2010 года, казаки добились запрета выступлений Бориса Моисеева, что огорчило певца.

– Теперь в этом прекрасном городе, куда я приезжал 25 лет и который очень полюбил, ноги моей больше не будет. Зрители меня, надеюсь, поймут, – рассказал он тогда «КП»-Кубань». – На Кубани живут такие великие люди, как мой кумир и учитель Юрий Григорович, а уже про Кубанский казачий хор и нечего говорить: я видел его в Москве и стал его большим поклонником!

Объявил о помолвке на концерте

Зато в Краснодар Борис Моисеев продолжал приезжать с завидной регулярностью и всегда собирал аншлаги в том же театре драмы имени Горького, который за несколько часов до его выступлений начинали осаждать дамы бальзаковского возраста с огромными букетами. Последний раз артист незадолго до второго инсульта привозил шоу «Лучший из мужчин».

Да и в Сочи уже на вокзале Бориса Моисеева неизменно встречали поклонники. Говорят, артист любил ездить париться в одну из бань в Красной Поляне. Примерно так же жарко, как в парной, был на его шоу июле 2010 года в концертном зале «Фестивальный». После двухчасового концерта звезда российской эстрады потеряла сознание прямо за кулисами: его приводила в чувство бригада вызванной организаторами «скорой».

Певец любил не только Рижское взморье, но и Красную Поляну. Фото: KP.RU.

– Атмосфера в концертном зале напоминала кипяток, такую жару плохо переношу не только я, но и молодые члены моего коллектива, – разоткровенничался потом артист. – Температура воздуха во время концерта была не меньше +45 градусов.

Кстати, именно на том самом концерте Борис Моисеев объявил, что осенью намерен жениться и сыграть свадьбу в любимой им Красной Поляне и пригласил на церемонию коллег по шоу-бизнесу во главе со своей подругой Лолитой. Позже журналисты рассекретили имя избранницы артиста: ею стала давняя подруга певца – бизнесвумен из США Адель Тодд. Однако свадьба по неизвестным причинам так и не состоялась.