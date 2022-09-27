Победительницей конкурса «Мой любимый первоклашка» стала ученица казачьего класса краснодарской школы №61

Свой приз первоклашка забирала вместе с мамой Анной.

В 2022 году тысячи краснодарских ребят впервые переступили школьный порог. Сколько открытий их ждет впереди, а сколько интересного им предстоит узнать! Чтобы начало школьной жизни было еще более ярким, «Комсомольская правда» – Кубань» организовала фотоконкурс «Мой любимый первоклашка». Участие в нем принимали дети из разных районов Краснодарского края. В течение двух недель за них голосовали читатели «КП». А теперь мы спешим объявить победителя.

Больше всего голосов набрала Виктория Малашонок - ученица 1В класса казачьей направленности школы №61 в Краснодаре. Это милая крошка сумела покорить всех своей улыбкой и милыми бантами. Ну как за такую красотку не проголосовать?

Победительница конкурса получила заветный приз - смарт-часы, а также подарки от «Комсомольской правды». Виктория призналась, что выбиться в лидеры голосования в одиночку она бы не смогла. Завоевать пальму первенства удалось благодаря поддержке огромного числа людей - родных, друзей и знакомых.

Викторию официально посвятили в казачата.

- Мне хотелось бы сказать "спасибо" учителям и воспитателям, одноклассникам и согруппникам детских садов №218 и 111, и всем тем, кто подарил мне свое сердечко во время конкурса, - сказала Виктория во время церемонии награждения. - От Калининграда до Урала вся моя большая семья, друзья и даже соседи за меня голосовали!

По словам мамы победительницы Анны, учиться дочери очень нравится, в классе со всеми ребятами смогла подружиться. Но Виктория, несмотря на столь юный возраст, успевает не только грызть гранит науки, но и быть активной в других сферах. Виктория стала участницей "Ансамбля народной песни "Ладушки" и официально пополнила ряды казачат.

- Мои предки были казаками. Семья Маталыга были одними из тех, кто поселился в хуторе Ленина в Краснодаре, где теперь я живу и учусь. В наименовании улиц участвовал мой прадедушка, - рассказывает победительница конкурса. - 25 сентября я и мои одноклассники вместе с классным руководителем Викторией Владимировной Куликовой участвовали в параде казаков Кубани. После прохождения по площади нас посвятили в казачата. Для меня это большая честь!