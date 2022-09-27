Борис Моисеев и Алла Пугачева Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Пугачева не успела увидеть Моисеева перед смертью и молит о прощении. Алла много лет дружила с Борисом. Примадонна даже открыла начинающему артисту путевку в жизнь. Сначала он несколько лет выступал у нее над подтанцовках, а потом занялся сольной певческой карьерой. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Алла Пугачева постоянно была на связи с Борисом Моисеевым. Она заботилась о своем друге, высылая ему каждый месяц пакеты с продуктами. Причем в них было все, что любил артист.

К сожалению, примадонна не успела навестить милого сердцу человека перед его смертью. По этому поводу она не скрывает своей грусти. В соцсетях звезда попросила прощение у вокалиста.

- Любимый мой Бориска. Ты настоящий человечище, преданный друзьям и сцене. Хороню тебя в своем сердце. Прости и прощай, - написала Алла Пугачева.

Борис Моисеев всегда ждал новости от примадонны. Она постоянно была на связи и поддерживала в тяжелые моменты. Не раз Алла предлагала помочь другу деньгами, но он все время отказывался. Танцовщик ни в чем не нуждался, и тратил свои финансы, в основном, только на самое необходимое.

Во время разговоров Пугачева всегда повторяла: «Боряшка, я тебя услышала, и мне стало спокойнее. Люблю тебя и рада, что ты в хорошем настроении» - рассказывал помощник Моисеева.

У Бориса Моисеева проблемы со здоровьем начались еще в 2010 году. Тогда у него случился первый инсульт. Состояние артиста было крайне тяжелым. Остановилось сердце, после чего его ввели в медикаментозную кому. Жизнь звезды долгое время держали благодаря аппарату искусственной вентиляции легких.

Несмотря на ужас происходящего, певец не послушал врачей и вернулся на сцену. Его сильный характер помог вылечиться, но не на долго. Организм не выдержал и случился второй инсульт.

В конце 2015 года Моисеев закончил гастрольную деятельность. Он объявил себя «российским пенсионером». Совсем недавно Борис Михайлович перенес третий инсульт.