Первая рабочая неделя 2023 года в Краснодарском крае будет ветреной и морозной

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По прогнозам, в Краснодарском крае в первую рабочую неделю осадков не ожидается: будет солнечно, но ветрено. Холода не сдают позиций. Днем минусовые температуры продержатся до среды, 11 января.

- На Кубани 9 января переменная облачность, без осадков. Ветер восточной четверти 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Ночью и утром в Новороссийске порывы 19-24 м/с, днем местами на участке Анапа - Геленджик порывы 15-20 м/с, - сообщили в краевом гидрометцентре.

Температура воздуха ночью опустится до -13 градусов, на Черноморском побережье ночью до -7. Днем 9 января воздух местами у моря прогреется до 6 градусов тепла. В Краснодаре столбики термометров не поднимутся выше отметки -3.

Морозить днем на Кубани будет до среды. С четверга, 12 января, немного потеплеет, воздух прогреется до +2. К воскресенью, 15 января, градусники покажут до +8 градусов. При этом ночью все так же останется минус: от -2 до -9, в горах до -13.

Ранее сообщалось, что в связи с понижением температуры воздуха на реках северной части Кубани, а также на мелководных участках Краснодарского водохранилища и лиманах прибрежной зоны Азовского моря ожидается образование первичных форм льда. Жителям и гостям региона не рекомендуют выходить на лед, он еще очень тонкий.