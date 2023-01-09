Плюс 50 сантиметров снега. Сильные снегопады в горах Сочи позволили открыть новые трассы

Снежный покров увеличился на полметра. Фото: Андрей АБРАМОВ

На горнолыжных курортах Сочи открыли новые трассы после схода лавин. Специалисты уже завершили все необходимые противолавинные работы. Спасатели на данный момент не прогнозируют новый сход лавин. Кстати, в горах Сочи с 6 января шел сильный снегопад. Снежный покров увеличился на полметра.

Благодаря снегопаду многие курорты расширили зону катания. Открылись трассы на разной высоте. Например, на “Роза Хуторе” впервые открыли зону катания на Южном склоне. А на Красной Поляне работают все трассы на нижних склонах.

- Все три недели зимнего сезона лыжникам и сноубордистам была доступна только горная долина Цирк-2. Теперь зона катания расширилась от 2,3 тысячи метров до 1,5 тысячи метров до уровня моря, - сообщили в пресс-службе горнолыжного курорта.

Снегопады также позволили открыть новые трассы на курорте “Газпром”. Стали доступны склоны с отметки 2256 метров до 1500 метров. Благодаря расширению зон катания удалось разгрузить подъемники и склоны. Ранее на них образовывались огромные очереди.

- Прошедший снегопад принес более 50 сантиметров снега, а морозная погода позволяет запустить систему искусственного оснежения, — сообщила генеральный директор "Красной Поляны" Яна Перепечаева.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, 13-14 января горнолыжные курорты планируют открыть трассы до отметки 960 метров над уровнем моря. К слову, несмотря на расширение зон катания, ограничение на покупку ски-пассов продолжает действовать.

Ранее сообщалось, что жителей Сочи предупредили о заморозках 9 января. Столбики термометров на курорте опустятся до -2 градусов.