Азовское море может стать гигантским ледовым катком

Море начало леденеть. Фото: https://t.me/more_zov

Первый день нового рабочего года выдался аномально морозным в Краснодарском крае. На всей территории южного региона России 9 января температура воздуха опустилась до ощутимого минуса - где-то он больше, где-то меньше. Исключением стал в этом списке только Сочи. В субтропическом городе-курорте обещают тепло до +10 градусов. Тогда как в Приморско-Ахтарске и Ейске подморозило до -10 градусов.

Более того, из-за низких температур промерзать начало Азовское море.

Температура воды в море максимально низкая. Фото: https://t.me/more_zov

- Вода здесь менее соленая, чем в Черном. И в целом Азовское море мельче, поэтому оно может промерзать до льда, - говорят в краснодарском Гидрометцентре.

Такое явление, по мнению специалистов, отнюдь не редкость для окрестных курортных поселков. Но каждый год явление выглядит все равно экзотично.

Фото: https://t.me/more_zov

Впрочем, сами морозы для курортного края - экзотика. Поданным центра погоды "Фобос". Уже к середине недели, 12 января, в Краснодарский край снова вернется тепло.

И пусть погода не будет, как в Новый год, по-весеннему теплой. Но до +8 градусов жителям Кубани будет обеспечено.