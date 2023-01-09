Глава Следкома поручил возбудить уголовное дело из-за строительства гостиницы вместо музея памяти в Новороссийске

В Новороссийске разгорелся скандал

Рядом с Братской могилой на Мысхако в Новороссийске решили строить гостиницу. Участок земли близ воинского захоронения перевели под коммерческую стройку. Когда это выяснилось, глава Следкома Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

- В 2021 году находящийся на границе с ней земельный участок перевели под коммерческое строительство для возведения гостиницы. При этом раньше эта территория предназначалась под размещение объектов образования, там планировалось строительство музея памяти Великой Отечественной войны, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФпо Краснодарскому краю.

Известно, что разобраться с вопиющим, по ее мнению, фактом кощунства просила жительница Краснодарского края.

- Точный границ братской могилы нет. Но в земле здесь лежат только по официальным данным 4362 воина. Вполне возможно, что захоронение гораздо протяженнее и, соответственно, останков больше. Экспертиз с эксгумацией не было, - сообщала "Наша газета" в Новороссийске со слов активистов движения против стройки на Мысхако Ольги Лебедевой.

Между тем, издание выяснило, что согласно информации управления по охране объектов культурного наследия Краснодарского края, земельный участок с кадастровым номером 23:47:0118035:1034 расположен за границами объекта культурного наследия. Из указанного следует, что ограничения, связанные с охранной зоной объектов культурного наследия, не распространяются на земельный участок с кадастровым номером 23:47:0118035:1034.