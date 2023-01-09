Кабина заполнилась пылью. Лифт с девушкой рухнул в многоэтажке Краснодара

Лифты закрыли на ремонт

В жилом доме по улице Зиповской в Краснодаре произошло ЧП – там оборвалась кабина лифта с пассажиркой внутри. Девушка спускалась вниз с 13 этажа, как внезапно лифт упал вниз. Пассажирку спасли тросы, которые задержали кабину на 12 этаже.

В чате дома жильцы опубликовали видео случившегося. На кадрах видно, как соседка зашла в лифт. А через несколько секунд кабину затрусило, и она сверху наполнилась пылью. Девушка отделалась испугом, ее доставали спасатели.

В полицию обращений по этому инциденту не поступало. А вот в прокуратуре региона организовали проверку после ЧП.

- Перетерся один из десяти тросов, из-за этого произошло экстренное торможение кабины лифта. В настоящее время организована проверка, будет дана оценка тому, как обслуживается этот лифт и по каким причинам случилось данное ЧП, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Жильцы рассказали, что два лифта в 25-этажном доме ломаются часто.

- Грузовой может не работать по паре месяцев в ожидании очередной детали на замену. С 19 декабря сломался пассажирский. А произошло ЧП с грузовым. В итоге один подъезд 25-этажного дома без лифта вообще, УК предлагает ходить пешком и ждать, когда лифты отремонтируют, а когда это произойдет они не знают, - пишут жильцы в домовом чате.