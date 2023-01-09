Похолодание достигло апогея. Синоптики рассказали, когда спадут морозы на Кубани

Жители региона пережили самую холодную ночь с начала зимы. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Такого бодрящего начала зимы жители Краснодарского края не припомнят. Рождественские морозы на юге страны - редкость. Но в 2023 году природа решила проверить кубанцев на прочность. Большой минус держится вот уже несколько дней и заставил многих достать с антресолей подштанники. К счастью, по словам синоптиков, пик похолодания уже прошел - жители региона пережили самую холодную ночь с начала зимы.

- В Краснодаре отметки опускались до минус 12 градусов, при этом, если рассматривать всю территорию края, то было зафиксировано падение температур до минус 20 градусов, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» ведущий сотрудник погодного центра «Фобос» Михаил Леус. - Начиная с 10 января отметки постепенно начнут повышаться. Днем значения на столбиках термометров вернутся к нулевой отметке, а уже к 11-му числу потеплеет до +1…+3 градусов. Температурные значения слабоположительные, но по ночам все еще будет морозно.

По словам синоптика, к концу рабочей недели потеплеет до +5 градусов, при этом тенденция на повышение температуры сохранится. Но несмотря на то, что ожидаются плюсовые отметки, пуховики кубанцам сбрасывать не советуют.

- На этой неделе вероятность осадков невелика. Небо будет чистым. Но комфортной погода вряд ли станет. Дело в том, что на нее начнут влиять антициклон с востока и медленно приближающийся с запада циклон. В их соревновании за власть над погодой в Краснодарском крае начнет усиливаться ветер до 5-10 метров в секунду, а порывы достигнут 16 метров в секунду, - добавляет kp.ru Михаил Леус. - Высок риск обморожений и переохлаждений, так как ветер пронизывающий. Такая погода ожидается 10 и 11 января, потому температура будет ощущаться иначе.