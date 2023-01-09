«Это было предновогоднее чудо!». Послание в бутылке выловила из Черного моря супружеская пара

Супруги Тощаковы нашли бутылку. Фото: тг-канал "Игра гравитации"

- Морская почта нашла своего адресата! - объявили 9 января участники перелета на мотодельтапланах от Белого моря к Черному.

Полгода назад они запаковали в бутылку из-под вина послание и отправили ее скитаться по волнам привычным для моряков способом, кинув в воду. Счастливчика ждал подарок - сертификаты на бесплатные полеты.

Сертификат позволяет бесплатно полетать. Фото: тг-канал "Игра гравитации"

И 27 декабря бутылочку с новогодним подарком прибило к берегам Тамани. Ее подобрали и откупорили супруги Тощаковы.

- Мы недавно переехали жить в Тамань. Очень любим гулять на Бугазской косе по берегу Черного моря. Прогулки у нас всегда с пользой проходят, мы люди творческие и любим мастерить своими руками различные сувениры и поделки с дарами моря. Наши находки - это ракушки и палочки, обточенные морем . Вот и 27 декабря, набрав всего, что приглянулось из даров моря, Сергей заметил бутылку с посланием. О Бутылочной почте мы слышали и всегда надеялись встретить бутылку с письмом. Очень рады были такой находке в преддверии Нового 2023 года, - поделилась Маргарита Тощакова.

О том, как планируют распорядиться сертификатами, они пока не говорят. На полеты надо еще решиться.