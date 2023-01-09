Эскиз аквапарка ранее представленный мэрией Краснодара

Проект строительства нового аквапарка на краснодарском Затоне был заморожен. Это произошло из-за необходимости дополнительной проработки его экономической рентабельности.

- В администрации сообщили, что проект заморожен «ввиду необходимости дополнительной проработки его экономической рентабельности», - написал портал «93.RU» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

В РБК со ссылкой на руководителя архитектурного бюро AD project Александра Дорохова добавили, что стройка все-таки будет, но неизвестно когда.

Дальше эскизного проекта дело не пошло. С августа-сентября 2022 года наступила полная неопределенность относительно проекта аквапарка. Вопрос касался документов, связанных с землей. Я так понимаю, идея не похоронена, есть желание продолжать проект, но возможны изменения в плане, - прокомментировал РБК Дорохов. Руководитель компании предположил, что не исключена замена подрядчика.

Напомним, «Аквалэнд» около парка 30-летия Победы открылся в 2003 году, однако через шесть лет его закрыли. На месте нерентабельного комплекса планировалось построить новый. Сроки были намечены на 2020 год, но потом их сдвинули. А позже, как выяснилось, и вовсе реализацию проекта заморозили.

Проект предусматривал двухэтажное здание, которое размещалось бы на огромной территории. Бассейны с горками по эскизу располагались в крытой части, а на крыше размещались бассейны.

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