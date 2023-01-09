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Общество9 января 2023 12:18

Строительство аквапарка на Затоне в Краснодаре заморожено

Будет ли на месте старого аквапарка стройка, пока неизвестно
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Эскиз аквапарка ранее представленный мэрией Краснодара

Эскиз аквапарка ранее представленный мэрией Краснодара

Проект строительства нового аквапарка на краснодарском Затоне был заморожен. Это произошло из-за необходимости дополнительной проработки его экономической рентабельности.

- В администрации сообщили, что проект заморожен «ввиду необходимости дополнительной проработки его экономической рентабельности», - написал портал «93.RU» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

В РБК со ссылкой на руководителя архитектурного бюро AD project Александра Дорохова добавили, что стройка все-таки будет, но неизвестно когда.

Дальше эскизного проекта дело не пошло. С августа-сентября 2022 года наступила полная неопределенность относительно проекта аквапарка. Вопрос касался документов, связанных с землей. Я так понимаю, идея не похоронена, есть желание продолжать проект, но возможны изменения в плане, - прокомментировал РБК Дорохов. Руководитель компании предположил, что не исключена замена подрядчика.

Напомним, «Аквалэнд» около парка 30-летия Победы открылся в 2003 году, однако через шесть лет его закрыли. На месте нерентабельного комплекса планировалось построить новый. Сроки были намечены на 2020 год, но потом их сдвинули. А позже, как выяснилось, и вовсе реализацию проекта заморозили.

Проект предусматривал двухэтажное здание, которое размещалось бы на огромной территории. Бассейны с горками по эскизу располагались в крытой части, а на крыше размещались бассейны.

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