Раненая шла домой три года. В Ейске установили памятник собаке-участнице Великой Отечественной войны

Памятник Цезарю. Фото: Приазовские степи

Эта пронзительная история о верности и жажде жить случилась во время Великой Отечественной войны. Немецкая овчарка по кличке Цезарь сражалась на фронтах наряду с людьми. Она выполняла боевые задачи, не дрогнув. Подрывала танки и делила скромный быт солдат в окопах. Но на границе с Польшей была ранена и осталась совсем одна. Больше трех лет умный пес добирался домой – в родной Ейск, откуда его увезли воевать. Он очень хотел быть рядом со своими хозяевами. По дороге Цезарь лечился травами, и несмотря на огромное расстояние, которое ему пришлось преодолеть, оказался в родных местах. Собака прожила восемь с половиной лет, но эти годы были насыщенны разными событиями. Уже после смерти за свое мужество четвероногий был награжден боевым орденом Красной Звезды.

Впервые этот удивительный случай был описан в повести ейского писателя и фронтовика Григория Трубачева, которая вышла в свет в 1999 году. И сразу стала любимой среди местных жителей. В 2017 году школьники разработали эскизы памятника знаменитой городской собаке. А сейчас небольшой монумент установлен у филиала детской городской библиотеки. Это очень символично. Потому что Цезарь – не реальный герой, а литературный персонаж, ставший городской легендой.

Памятник литературному персонажу установлен около местной библиотеки. Фото: Приазовские степи

- Нет никаких доказательств того, что эта собака существовала в реальности. Мы даже запрашивали в кинологической службе, но там развели руками. Это не может быть подтверждено никакими документами, - рассказал директор Ейского историко-краеведческого музея Александр Иванов. – Это сказка, творческая фантазия автора, которая имеет место быть, не более того. Единственная собака, которая получила медаль за боевые заслуги, - легендарный Джульбарс.

Постамент памятника сейчас доделывают. После этого состоится торжественное открытие.