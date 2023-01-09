Цены рухнут. В Краснодаре прогнозируют падение стоимости жилья в 2023 году

Эксперт рассказал, что происходит с ценами на недвижимость в Краснодаре и что будет дальше.

Новый год — новые планы. Но пока многие смотрят в 2023-й с осторожностью. Те, кто задумал улучшить жилищные условия, задаются вопросами - будет ли рост цен или же ждать падения? «КП» - Кубань» поговорила с экспертом и узнала, как будет меняться ситуация на рынке недвижимости и к каким сегментам рынка сейчас стоит присмотреться.

В 2022 году на рынке сложилась неординарная ситуация – «однушка» в готовом доме дешевле, чем в строящемся. Для сравнения - однокомнатную квартиру площадью 31 "квадрат" в сданном доме в Краснодаре можно было приобрести за 2,9 млн рублей, в это время аналог жилья в строящемся доме – в два раза дороже. В ближайшее время цены на первичку мало изменятся.

- На первичном рынке либо цена будет удерживаться на уровне 2022 года. Либо потенциальным покупателям будут предоставляться скрытые скидки до 15-20%, по сути, засчет субсидирования ипотечной ставки. Центробанк пока разрешает это делать , но уже не от 0,1% , а от 3%, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» коммерческий директор одной из краснодарских строительных фирм Никита Коваленко.

А вот вторичка в 2023 году может подешеветь. Все больше людей выбирают такие квартиры, потому что хотят комфортно жить уже сегодня. К тому же на вторичном рынке всегда присутствует торг. Эксперты прогнозируют падение цен на вторичное жилье до 20%. Грубо говоря, ценник рухнет почти на четверть. То есть стоимость на объекты станет еще более привлекательной.

- Что же касается строительства индивидуальных домов, то у аккредитованных банками подрядчиков распространятся те же программы, что и на новостройки. Особенных предложений и поддержки нет. За исключением разве что сельской ипотеки, но ее доля минимальная. К тому же достаточно сложно получить, маленькие квоты, - добавляет Никита Коваленко. – Но, если у вас на руках наличка и вы сейчас решаете, куда инвестировать, то можно удачно купить вторичку.

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