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Происшествия9 января 2023 20:30

Три грабежа и две кражи за один день. Жителя Каневского района задержали за серию преступлений

На Кубани по отпечаткам пальцев нашли мужчину, совершившего за один день пять преступлений
Мария ЧАЛАЯ
На Кубани мужчина совершил пять преступлений за один день

На Кубани мужчина совершил пять преступлений за один день

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Кубани мужчина за один день совершил три грабежа и две кражи. Личность подозреваемого удалось установить по отпечаткам пальцев, которые обнаружили на местах преступлений.

48-летнего жителя Каневского района задержали. Сейчас он находится под стражей.

- В станице Каневской мужчина ночью зашел в один из домов. Его дверь была открыта. Злоумышленник вынес из дома телевизор. После этого он вернулся и забрал из припаркованной рядом машины видеорегистратор и два паспорта, - стало известно по данным следствия.

Мужчина решил, что добытого будет недостаточно и попытался ограбить салон сотовой связи. Зайдя во внутрь, он требовал у продавца 30 тысяч рублей, но потерпел неудачу. Женщина попросту отказалась давать деньги и подозреваемый ушел.

Получив поражение в салоне сотовой связи, злоумышленник отправился в офис микрозаймов. Там он попытался оформить кредиты на украденные паспорта. Помимо этого, потребовал отдать выручку из кассы. Забрать удалось около 30 тысяч рублей и мобильный телефон. Получив желаемое, мужчина скрылся. Он отправился в заведение быстрого питания.

Мужчина угрожал продавцу насилием и требовал отдать ему золотую цепочку с крестиком. Но женщина смогла совладать со страхом, выбежать на улицу и попросить помощи у полицейских.

- Подозреваемого задержали. На него завели три уголовных дела за грабежи и кражу. Мужчине грозит до шести лет колонии, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Кроме того, продолжается расследование кражи видеорегистратора и паспортов.

На данный момент проводится экспертиза. Злоумышленник находится под стражей. У него изъяли часть похищенных денег. Также мобильный телефон, телевизор и видеорегистратор. Украденные вещи вернут законным владельцам.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ