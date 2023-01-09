Три грабежа и две кражи за один день. Жителя Каневского района задержали за серию преступлений

На Кубани мужчина совершил пять преступлений за один день Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Кубани мужчина за один день совершил три грабежа и две кражи. Личность подозреваемого удалось установить по отпечаткам пальцев, которые обнаружили на местах преступлений.

48-летнего жителя Каневского района задержали. Сейчас он находится под стражей.

- В станице Каневской мужчина ночью зашел в один из домов. Его дверь была открыта. Злоумышленник вынес из дома телевизор. После этого он вернулся и забрал из припаркованной рядом машины видеорегистратор и два паспорта, - стало известно по данным следствия.

Мужчина решил, что добытого будет недостаточно и попытался ограбить салон сотовой связи. Зайдя во внутрь, он требовал у продавца 30 тысяч рублей, но потерпел неудачу. Женщина попросту отказалась давать деньги и подозреваемый ушел.

Получив поражение в салоне сотовой связи, злоумышленник отправился в офис микрозаймов. Там он попытался оформить кредиты на украденные паспорта. Помимо этого, потребовал отдать выручку из кассы. Забрать удалось около 30 тысяч рублей и мобильный телефон. Получив желаемое, мужчина скрылся. Он отправился в заведение быстрого питания.

Мужчина угрожал продавцу насилием и требовал отдать ему золотую цепочку с крестиком. Но женщина смогла совладать со страхом, выбежать на улицу и попросить помощи у полицейских.

- Подозреваемого задержали. На него завели три уголовных дела за грабежи и кражу. Мужчине грозит до шести лет колонии, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Кроме того, продолжается расследование кражи видеорегистратора и паспортов.

На данный момент проводится экспертиза. Злоумышленник находится под стражей. У него изъяли часть похищенных денег. Также мобильный телефон, телевизор и видеорегистратор. Украденные вещи вернут законным владельцам.